Eljutott a Szomszédoktól a legkitűnőbb színházig – Rácalmáson járt Elek Ferenc

Képzeld el, egy szellős nyár estén ülsz a ház árnyékában, kezedben jéghideg limonádé, és kibicként hallgatod, ahogy két régi barát önfeledten sztorizik, és ráadásul egyikük a kedvenc színészed színházból, filmről, sorozatból, de még a szinkronból is!

Nagyjából ezt az élményt élhették át a héten a Rácalmási Művelődési Ház rendezvényének látogatói, megfejelve azzal, hogy a végén még maguk is kérdezhettek Elek Ferenc Jászai Mari-díjas színésztől, a budapesti Katona József Színház tagjától, aki régi barátja, Szabó Gabi Mici, a Rádió Bézs műsorvezetőjének vendége volt. No ez nem hétköznapi élmény, ha az ember egy rádióműsor színpadi változatát nézheti és hallgathatja közel két (!) órán keresztül! – írja a duol.hu.

Persze számtalan rádió-, televízióműsor és internetes beszélgetés teszi lehetővé, hogy egy-egy kedvencünket megismerjük közelebbről, netán apró titkokat fecsegjen ki magáról. Azonban az igazi énje akkor mutatkozik meg, amikor ott ül velünk szemben, teljes valójában, szinte halljuk a lélegzetvételét is, és szinte testközelből hat ránk kisugárzása, aminek legfeljebb csak kis része jön át a mikrofonon, vagy a filmvásznon keresztül. Nincs köztünk az a közeg, ami elemelné, elidegenítené tőlünk. Ugyanolyan ember, mint mi, csak hát tud, tesz egyet s mást, ami különlegessé teszi.

Elek Ferenc és Szabó Gabi mozgókép-bejátszásokkal tarkított kvaterkája még azokkal is megszerettette ezt a bájos, buffó alkatú színészt, akik nem annyira szimpatizáltak vele, azokat pedig, akik már eddig is kedvelték, lényegében „kenyérre kente”, elvarázsolta örökre. Mert önazonos. Semmi manír, semmi megjátszás, csak bőven mért önirónia és őszinteség. Nem hinném, hogy a jelenlévők közt bárki kétségbe vonta volna, hogy valóban azért húzódott ilyen hosszúra a beszélgetés, mert megjött a kedve hozzá az érdeklődő tekintetek láttán. Erre utal az is, hogy az átlagnál messze alaposabban felkészült, rutinos műsorvezetőnek kellett rendre visszakormányozni az alaptémához, mindig mindenről eszébe jutott valami.

Témában pedig nem volt hiány a gondos alapossággal megszerkesztett műsorban. Mondjuk van is miről beszélni a 47 esztendős színész életéből, annak ellenére, hogy azóta, hogy 1998-ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Zsámbéki Gábor osztályában, a mai napig a Katona József Színház társulatának tagja. Persze honnan is indulhatott volna a beszélgetés, mint attól a szereptől, ami még gyermekként behúzta a színjátszás világába, hisz sokan a szívükbe zárták a kissé pufók Kozma Jocót a Szomszédok című teleregényben, és a beszélgetés íve természetesen eljutott Dyga Zsombor Köntörfalak című filmjéhez is, amelyben végre egy igazi komoly szerepet játszhatott el az örök szórakoztató. Felsorolni még a témaköröket is reménytelen vállalkozás ezen keretek között.

Szerencsére úgy tűnik, sorozat lesz ebből, tavaly már megvolt a nyilvános főpróba, most pedig a premieren a zajos siker mutatja: folytatni kell.