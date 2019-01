Elemezni fogjuk a szimbólumokat Jankovics Marcell kiállításán

Múzeumpedagógia foglalkozásokat indít a Szent István Király Múzeum Jankovics Marcell Csók István Képtárban látható Trianon című tárlatának értőbb megértéséért. Főleg középiskolásokat várnak.

Ám a napokban máris egy hetedikes osztály jelentkezését is fogadhatták. (Hagyományos tárlatvezetésre nem iskolás csoportok is jelentkezhetnek.) Haraszti Zsigmond múzeumpedagógus úgy tervezte meg a körülbelül 60 perces foglalkozást, hogy a kiállítást befogadók feladatot kapjanak.

– Elemezni fogjuk a szimbólumokat! Abban a térben, amelyben most vagyunk, áll egy fa, fontos, hogy annak hány ága van, hogy milyen alakú az épület maga, min keresztül jövünk be a kiállítás e terébe. Az én értelmezésem szerint az is jelentékeny tényező, hogy ez az épület eredetileg Horthy Miklós Kultúrház volt. A tárlat nagy logója, amely sok helyen látható, amelyen a Trianon felirat mint kőszikla zuhan rá a címerre, már önmagában átgondolásra érdemes gesztusokat tartalmaz – sorolta a végtelen sok elemezhető jelet és szimbólumot Haraszti Zsigmond, s akkor még a képekről nem is beszélt.

– A kortárs képzőművészetet nagyon sok kritika éri, ami viszont feltétlen fontos: azon túl, hogy esztétikailag elnyeri-e a tetszésünket valami, ahhoz, hogy értsük, nagyon gyakran olyan szimbólumkészlettel kell rendelkeznünk, ami nem biztos, hogy mindenkinek meg

van. Ennek a kiállításnak politikai karikatúra a kategóriája. Nagyon sok vicc akkor ül, ha képben vagyunk a történelmi háttérrel. Ezt segítik a falakon elhelyezett érintőképernyős táblák is – mondta.

Aki Zsigmonddal nézi meg a tárlatot, még több mankót kap: a szakember filmplakátokat, propaganda falragaszokat, korabeli és a témával foglalkozó vicceket is hoz magával – az értelmezést segítendő. Nemcsak a vizuális műveltséghez és a rajzórákhoz kapcsolódnak majd a játékos feladatok, de a történelemtudományhoz is.

– Az a cél, hogy mindenki megtanulja: ha megnéz egy kiállítást, szabad véleményt kialakítania, sőt kell is! Szabad olyan jelentéseket keresnie, amelyek nem feltétlenül egyértelműek! – magyarázta.

A múzeum már javában szervezi a foglalkozásokat, de akár ők is felkereshetők. Személyesen Haraszti Zsigmond is megtalálható a múzeum közönségkapcsolati elérhetőségein.