Elegáns gyertyák, ünnepi motívumok a mányi kézművestől

Vincze Zita kézműves gyertyakészítő két munkáját is beválasztotta a zsűri a Duna Palota augusztusi kiállítására. Az országos tárlatot meglátogatta a bicskei Barátság Nyugdíjas Klub is.

A személyes ismeretség és szeretet okán döntöttek arról elsősorban a nyugdíjasklubosok Medvei Ida vezetésével, hogy megnézik Vincze Zita munkáit, ám az ország minden pontjáról beválogatott kézműves alkotások megtekintése felemelő élmény volt, mondták el.

A társaságot elkísérte Bálint Istvánné bicskei polgármester, aki a kezdetektől figyelemmel kíséri Zita fejlődését. Kilenc esztendeje kezdett gyertyákat díszíteni az amúgy Mányon élő fiatal nő, németországi hatásra. Többször járt ott rokonoknál, ismerősöknél, s tapasztalta, a németeknél mekkora gyertyakultusz dívik a közéleti eseményeken, s különösen az otthonokban, a családi és egyházi ünnepeken. Gondolta, ő is megpróbálja, s a legkülönbözőbb méretű és színű gyertyákat kezdte el dekorálni, először csak a maga és a családja örömére. Később a nemzeti jelképeket, magyaros mintákat, népművészeti motívumokat vitte fel a viaszhengerekre, s kitágította a dekorációs anyagokat is.

A Duna Palotába két alkotását választotta be a szakértő zsűri immár negyedszer. A magyar címert festette az egyikre, s egy kalocsai mintát a másikra 0-s ecsettel, árulja el a műhelytitkot Zita. Ez tűhegyes ecset, lassú és aprólékos technikával alakul ki ezzel az eszközzel a motívum. A kalocsai ezúttal bordó-ezüst kombinációban hivatott egyszerű, egyszersmind elegáns kettősével emelkedett, ünnepi hangulatúvá varázsolni az amúgy gyönyörűséges, sokszínű kalocsait. A múzeum igazgatója, Bába Szilvia szeretettel fogadta a bicskeieket, annál is inkább, mivel Zita meghívására máskor is többen látogatnak el a Duna Palotába, s kifejezetten az ő vezetésével tekintik meg a gazdag tárlatot. A napokban délelőtt a környékbeli falvakból érkezőket vitte végig Zita, délután érkeztek a bicskeiek.

Sok biztatást kapott annak idején az alcsútdobozi tojásfestő művésztől, Fekete Ildikótól, s édesapjától, Fekete Imrétől. Ildikó „törzsvendég” a szépséges kárpát-medencei hímesekkel az összes kézműves-kiállítás alkalmával, az ő buzdítására próbálkozott Zita is gyertyáival. Megtisztelő és sikerélmény számára, hogy a több ezer kézműves alkotás közé beválasztják többedik alkalommal. A gyertyadíszítést mára kibővítette újabb technikával, a paverpollal. A holland szó egy viszonylag új eljárást takar: beáztatott és összegyűrt textilt kennek be ragasztó és speciális kötőanyag keverékével, majd formázzák. Zita a gyertyákat is köríti paverpol foglalattal, s külön képeket is készít ezen eljárással, az adott gyertyamotívumokhoz illesztve azokat. A mányi Bucsi Lászlóné fonott-festett papírtárgyai is megjelentek meghívásra a kézműves-kiállításon.