Együtt alkothat a nagyszülő és az unoka

Ötletes programmal várja az érdeklődőket csütörtök délelőtt a Deák-gyűjtemény.

Ha nagy meleg van, vagy ha esik az eső, akkor is jóleshet a képtár műalkotásokkal díszített falai közé menekülni, ahol most elfoglaltság is kínálkozik az alkotni szerető kicsiknek és nagyoknak. A Deák-gyűjtemény anyagához kapcsolódva, nagyszülőknek és unokáknak hirdettek festészeti foglalkozást, amelyet Schrenk Rita Anna és Szabóné Szüts Angéla művészetterapeuták vezetnek. A program szerint először közösen kiválasztanak egy alkotást a gyűjteményből, s ez inspirálja azt a mesét, amelyet majd közösen fest meg a nagyszülő és az unoka. A varázslat tehát ott helyben születik meg, az elkészült mű pedig hazavihető. A kedvezményes belépős foglalkozás csütörtökön 10 órakor kezdődik. Előzetes bejelentkezés ajánlott, de ha valaki erről lemarad, azt is fogadják, bizonyos főig.