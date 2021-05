Egyelőre nehezen indulnak csak a kulturális intézmények a megyében

Szabályok mellett, de újranyithattak a közművelődési intézmények, ám az élet és a programok korántsem olyanok, mint a pandémiát megelőzően.

Május 1-jén lépett hatályba a kormány rendelete, amely szerint a közművelődési intézmények november óta zárt kapui, bár szigorú szabályok betartásával, de újra megnyithatnak a látogatók előtt. Az általunk megkérdezettek tapasztalatai szerint viszont a nyitással együtt sajnos még nem érkeztek meg azonnal a vendégek.

Dunaújváros

Kováts Rózsa, a dunaújvárosi a Munkásművelődési Központ (MMK) vezetője érdeklődésünkre elmondta, intézményükbe csak a törvényi előírásoknak megfelelően érkezhetnek látogatók. Tehát a felnőttek csak védettségi igazolvánnyal, a gyerekek pedig ilyen igazolvánnyal rendelkező kísérővel léphetnek be az épületbe.

– Elindultak a kisközösségi foglalkozásaink, de természetesen csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők részvételével. Nagyon-nagyon gyér a forgalom. Elég sok kisközösségünk kihalt, november óta már nem bírták, és feladták. Nálunk sokan vannak olyanok is, akik nem oltottak – mondta Kováts Rózsa a látogatottság változásáról. A kisközösségek közül továbbra is működik a dartsklub, ahol igazolt sportolók a tagok, a sakk-klub, a nyugdíjas pedagógusok klubjában pedig a legtöbben már oltottak, és hamarosan elindulnak a nyugdíjas zenekar próbái is, hiszen rövid időn belül ott is mindenki megkapja a vakcinát. – De az oltottak se nagyon jönnek, mert még mindenkiben félelem van – emelte ki az intézmény vezetője.

Az viszont már biztos, hogy az MMK-ban elindulnak a nyári táborok, amik egészen négy héten keresztül várják majd a gyerekeket, ugyanakkor Kováts Rózsa szerint sokkal nagyobb szervezést igényelnek, mint korábban. A gyereknapon természetesen a Munkásművelődési Központ is számos programmal várta a gyerekeket, amit nagy örömmel fogadtak a gyerekek és a családok. A szombaton tartott rendezvényen volt kézművessarok, henna- és arcfestés, népi játékok is.

Minden programot igyekeznek szabadtéren megrendezni, de az időjárás változékonysága miatt ez plusz stresszt jelent. Kováts Rózsa elmondta, sajnos nem mindenki fogadja el, hogy belépésnél kollégáival ellenőrzésre kérik a védettségi igazolványt, volt olyan, akik agresszívan reagált ezzel kapcsolatban.

Nagyvenyim

A nagyvenyimi Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, Mogyorós Mária kiemelte nyitórendezvényüket, amit május közepén tartottak gyermekszínház formájában. Azt is megtudtuk, hogy – ugyan eltolva az időpontot, de – június elején gyermeknapot is terveznek.

– A csoportjainkkal kapcsolatban viszont az a tapasztalat, hogy nagy az óvatosság. Megkérdeztük, hogy milyen mértékben átoltottak a tagok, de egyelőre még több olyan szakkör, közösség sem kezdte meg a munkát, akiknél 100 százalékos ez az arány – emelte ki Mogyorós Mária.

Tapasztalata szerint az emberek értékelik a nyitást és a lazításokat, de még nem bíznak abban, hogy nyugodtan visszamehetnek nagyobb közösségekbe is. – Az a visszajelzés, hogy ősszel szeretnének kezdeni. Ebben valószínű az is szerepet játszik, hogy a nyáron a szabadságok miatt leállnak. Úgy gondolják, hogy őszig nő az átoltottság a teljes lakosság körében is, és biztonságosabban szeretnének visszajönni – mondta az intézményvezető az újraindulásról.