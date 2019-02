Egy csipetnyi romantika Fejér megyei előadók tolmácsolásában

Összegyűjtöttünk pár olyan romantikus nótát, melyet Fejér megyei (vagy a megyéhez kötődő) zenészek adtak a világnak.

Elérkezett a szerelmesek napja, melyet sokan jobban várnak, mint a karácsonyt, míg mások teljes szívükből gyűlölik. Akárhogy is, a szerelem, vagy tágabb értelemben véve a szeretet mindannyiunk életében ott van, ezt pedig rengeteg film, könyv és zene feldolgozta már az évek során. Ezúttal összegyűjtöttünk pár olyan dalt, melyet Fejér megyei zenészek adtak a világnak.

Nene

2018-ban a Dalban is próbálkozó székesfehérvári zenekar 2017-ben egy keserédes melódiával lepte meg rajongótáborát. A Vártalak című muzsika szövegével nincs ember, aki ne tudna azonosulni, hiszen mindannyian éltünk már át hasonlókat.

Érdekesség, hogy a csapat énekesnője, Orsovai Renáta 2019-ben a népszerű magyar zenésszel, DENIZ-zel összeállva ismét megpróbálkozott a Dal színpadán, ahol az első elődöntőig jutottak Ide várnak vissza című dalukkal.

AWS

„Ha egy cseppet közhelyes lesz, tényleg sajnálom

maratont futva egy közteressel jobbat kántálok.”

Kemény gitárriffek, tomboló dallamok és Siklósi Örs velőtrázó üvöltése: az ember rögtön erre gondol, ha az Eurovíziós Dalfesztivált is megjárt AWS zenekarról esik szó, ám a srácok 2016-ban egy őszinte, dallamos, könnyen megjegyezhető szerelmes nótát rögzítettek Kint a vízből című albumukra, amiből a bandára jellemző csipetnyi humor sem maradhatott ki.

Blahalouisiana

Kevés ismertebb fehérvári zenekar van, mint a 2012-ben alakult Blahalouisiana. Ahol összeér című daluk egy igazán különleges szerelmes szám lett. A nem mindennapi dalhoz nem mindennapi videoklipet is készített a banda, hiszen Schoblocher Barbara énekesnőt mindössze csak hangszerek és a lakásban fellelhető egyéb tárgyak takarják el a videóban. Hogy mégis hogyan lehetséges ez? Nézzék meg Önök is!

Horváth Tamás

A dunaújvárosi fiatalember ama dalát hozzuk most, amivel szélesebb közönséget is sikerült elérnie, hiszen 2018-ban (az imént említett AWS mögött) a 2. helyen végzett a DAL versenyében. Tamás több interjúban is elmesélte, hogy a Meggyfa szövegét felesége ihlette, így mi is lehetne ennél romantikusabb nóta Valentin-napon?

Önöknek van kedvenc szerelmes daluk? Írják meg kommentben!