Egészen a Tikmony-völgyig – Bemutatták Kovács Gergely Károly természetjáró természetvédő könyvét

Megjelent, s péntek kora este hazai pályán, a pátkai művelődési házbeli könyvbemutatón az olvasók kezébe is került Kovács Gergely Károly természetjáró természetvédő könyve.

Sok fogyott belőle, mert a résztvevők ajándékba kaptak egy példányt a Szűzvártól a Tikmony-völgyig – Pátka természeti kincsei című kiadványból. A szerző „könyv körüli” beszámolójával kezdődött az esemény, szeretetteljesen beszélt az elmúlt évekről, arról, hogyan került anno Pátkára, erre a csodaszép vidékre.

Majd Kovács Norbert terepmadarász tartott – saját természetfotóit megmutatva – ismeretterjesztő előadást a Pátkán és környékén, illetve a megyében költő vagy megjelenő madarakról. Fényképeiből sok bekerült a könyv illusztrációi közé.

Kovács Gergely mesélt egy édesapjától kapott, a madárfotó könyvillusztrációkról szóló tanácsról, miszerint sikerületlen kép az, amelyiken nem éles a madár szeme. A szerző édesapja házi könyvtárának polcain jelentékeny számban sorakoznak a természetbarát kötetek, bár azokban is akadnak életlen szemű szárnyasok. No, azokat mind az adott könyv szerzője készítette! E példán okulva Kovács Gergely nemcsak saját, de Kovács Norbert fotói közül is sokat beválogatott könyvébe.