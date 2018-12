Nem mi vagyunk középpontban, de számítunk a látványnál – véli Dudás Patrícia

Ez nem csak tánc: ez sport, szív és lélek – vallja a quimeráról a mátyásdombi Dudás Patrícia.

Bár a Hírlap és a város szépségkirálynőjeként is ismert lány Budapestre költözött, gyermekekből álló tánccsoportja Mátyásdombhoz köti. Mindig is versenytáncolni szeretett volna – már pályája kezdetén, 2005-ben is –, ám megfelelő partner híján végül mazsorettezni kezdett. Az álom a fővárosban teljesedett be.

Quimera, az új szenvedély

– Miután megalakult a mátyásdombi Princess TáncSport Egyesület, egyre nagyobb kapcsolatrendszert alakítottam ki. A versenyeknek köszönhetően egyre több helyen megfordultam, így kerültek képbe a budapesti táncosok és csapatok is, ennek köszönhetően pedig a Rocky Monday Klub. Emellett nemrég, mintegy öt hónapja a quimerába kóstoltam bele: Santiago Maciel, egy mexikói professzionális táncos partnert keresett az interneten. Jelentkeztem, s végül rám esett a választása – mesél legújabb szenvedélyéről. Ez a szó a quimera esetében különösen megállja helyét: egy olyan műfajról van szó, amely a latin-amerikai táncokat (például salsát, tangót, bachatát) kifejezési eszközként, egyedi módon használja, egy edzésforma részeként.

– Itt látszik igazán, hogy a tánc nemcsak szórakozás, hanem egyben sport is. Mióta quimerázom, sokkal egészségesebbnek érzem magamat, amellett, hogy itt ismertem meg igazán a társastáncot – mondja Patrícia. Az edzéseken Santiagóval nagyszerűen kiegészítik egymást: míg a férfi táncra tanítja a lányt, addig Patrícia a magyar nyelvben segít Santiagónak.

Dudás Patrícia egyre gyakrabban a televízióban

Újabban a televízión keresztül is láthatjuk a szépséget: a Sztárban sztár és az X-Faktor című műsorokban már bemutatkozott háttértáncosként. Feszített a tempó, ha beugrik egy-egy ilyen műsorba, az hétnapos elköteleződést jelent, napi 3-4 órás próbákkal, felvétellel vagy élő adással. Mint mondja, kiskora óta bakancslistás tétele, hogy háttértáncos legyen – most ezen az úton is elindult.

Emellett pedig egyre több videoklipben is feltűnik táncosként – egyik legutóbbi munkájaként például a tehetségkutató műsorban harmadik helyen végzett, székesfehérvári Tamáska Gabriella rendezői balján a Bárhol című szám klipjében. Hazai pályán talán két év múlva láthatjuk: a Fehérvár Táncosa versenyt mindvégig nyomon követte, ám mivel kíváncsi volt a táncok összehasonlításának módjára, egyelőre nem jelentkezett. Ha úgy alakul a jövője, nem kizárt, hogy elindul a megmérettetésen.

