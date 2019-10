Drégely László-tárlat nyílt Székesfehérváron

Pénteken délután megújult formában és tartalommal nyílott újra kiállítás Drégely László képzőművész közel negyven alkotásából a Zombori úton.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeumában, a Magyar Alumíniumipari Múzeumért Alapítvány gondozásában újranyílt kiállítást Radnai József, az alapítvány kuratóriumi elnöke adta át a látogatóknak, családiasan szűk körben.

A mindössze 58 évesen, 1990-ben elhunyt Drégely László szobrászként és dísz­lettervezőként is országos hírű alkotó volt, akinek nevéhez bő negyven színházi bemutató és több mint ötven televíziós produkció díszlettervezése fűződik. A tegnap megnyílott tárlaton mintegy harminc, alumíniumhordozóra készült, illetve alumínium profilszelvényeket is tartalmazó, jellemzően térben is megmunkált akrilképe, illetve színezett installációja került kiállításra. Az alkotások apró érdekessége, hogy azok egy része eredetileg reprezentá­ciós célból készült. E darabokat Radnai József kuratóriu­mi elnök, aki egykor maga is a Magyar Alumíniumipari Tröszt gazdasági igazgatója volt, egykori igazgatósági irodák falairól mentette meg az utókor számára.

A kiállítás szerdán, csütörtökön és pénteken 10-től 16 óráig látogatható a Zombori út 12. alatt, ahol jövő pénteken, október 11-én 16 órától Radnai József Fantasztikus alumínium címmel tart előadást az alumínium megjelenéséről a sci-fik világában.