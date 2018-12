A fehérvári Diótörő ötletes, szép megoldásokkal operál

A klasszikus értékeket őrző, ugyanakkor nagyon mai, újszerű Diótörő-feldolgozás született Egerházi Attila vezetésével, a Székesfehérvári Balett Színház előadásában.

A város ez évben alakult kortárstánc társulata idén még háromszor adja elő a Csajkovszkij remek zenéjére készült balettet, a Diótörőt a Vörösmarty Színházban. Az érdeklődés igen nagy volt a karácsony környékén számos helyen játszott klasszikus mű helyi változata iránt. Így aztán még egy plusz előadást is be kellett iktatni, amelyre vasárnap délelőtt került sor. A matiné jellegű bemutatón rengeteg gyerek foglalt helyet a széksorokban, s hogy ők is igazán értékelték a látottakat, arra az egyik bizonyíték az volt, hogy a kétszer 45 perces előadás alatt alig lehetett hallani a hangjukat. Az elégedettség kinyilvánításának másik látható jeleként pedig a két felvonás között igen sok táncikáló, pörgő-forgó kisgyermeket figyelhettünk meg a színházi folyosókon… Köszönhető ez annak is, hogy a Diótörő ismert történetét újszerű felfogásban bemutató családi balett első részénél úgy érezhetjük: megtörténik a csoda, s Marikával együtt valóban átkerülünk abba a mesevilágba, amelybe ő álmodja magát karácsony este, amikor megkapja a Diótörőt.

Ebben a mesevilágban csodálkozhatunk rá aztán a táncok szépségére Mária hercegnő és Diótörő herceg kettőse révén, akik a királyi palotában, a háttérbe húzódva adnak helyet az uralkodópár előtt a spanyol, a keleti, a kínai, az orosz táncok előadóinak. A fehérvári előadásban valóban vannak rendhagyó, de jól sikerült megoldások. Így például az, hogy a karácsony este egy szürkés színhatású, egyszerűen berendezett lakásban éri a Stahlbaum családot, ahol a két gyermek, Marika és Frici átéli azt a figyelemdeficitet, amit a mai gyermekek jó része megtapasztalhat egy-egy családi összejövetel során. Vagyis: a szülők mobiltelefonjukon csacsognak, majd elkészítik a kötelező szelfit a fánál, s akkor jöhet újra a közös ünneplés. (Ez a jelenet azonban igen sok humorral tálalja ezt a kis társadalmi fricskát, s az ízléses, visszafogott humor amúgy is végig jelen van.) A vacsora közepette érkezik meg a nagy varázsló, Drosselmeyer úr személyében, aki egyebek mellett elővarázsolja Diótörő figuráját is.

A hatalmas karácsonyfa helyett sok apróbb, ötletes megoldás érvényesül, például a kézben tartott, fenyőre emlékeztető varázspálca, amelynek használata arra is utalhat: a karácsony csodája bennünk, s nem feltétlenül a látványban van. Egérkirály alakja pedig ezúttal szörnyként jelenik meg, hiszen a gyermeki álomban akár az aprócska egér is lehet félelmetes figura. A koreográfiák között kifejezetten jól sikerült a hópelyhek tánca, amikor is a hölgy „pihék” fehér bojtos ruháikban finoman gördülnek, forognak, siklanak a színpadon,

majd egyszer csak elkezd rájuk szitálni a hó. A rózsakeringő szintén igen látványos, rendhagyó négy pártól, Mária hercegnő és Diótörő herceg kettőse pedig többször is szemet gyönyörködtetően táncol. Az említett jelenetek, helyszínek és koreográfiák jobb érvényesülését segíti a jól eltalált vetített háttér s a kosztümök egyedisége is. Igazán emlékezetes, a karácsony fényét, annak hangulatát emelő előadás készült, amellyel teljesült az előzetesen felvázolt cél: Székesfehérvárnak már van saját Diótörő balettje.

