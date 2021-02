Danival az éterben – Online kezdődött el a sorozat a Lánczos Kornél Gimnáziumban

Remek irodalmi élményben lehetett részük szerdán a fehérvári középiskolásoknak: a rímzsonglőr Varró Danit hallgathatták meg élő adásban.

Szívesen húzná-e saját magát érettségin? Hogyan, milyen körülmények között alkot? – egyebek mellett e kérdéseket is föltették diákok Varró Dánielnek, Daninak, aki a Szépírók Társasága nyertes uniós projektjének köszönhetően lehetett a Lánczos Kornél Gimnázium vendége, a körülményekre tekintettel online formában. A Be(P)Art lényegében egy új oktatási program, amelynek célja egyebek mellett, hogy a kortárs irodalmat népszerűsítse a fiatalok körében.

Fehérváron a Lánczos Kornél Gimnázium kapcsolódott be a projektbe. Az Élő Költők Társasága című sorozat első vendége a népszerű, József Attila-díjas költő, műfordító volt, aki már érettségi tétel is. Daninak a virtuális térben tehettek föl kérdéseket a diákok (a Lánczos pedagógusai több fehérvári iskolának is meghirdették az eseményt, így a fiatalok küldhettek előzetesen kérdéseket).

A beszélgetést a gimiben működő Táska Rádión keresztül bonyolították, a költőt Hanti Márton diák, Miklós Gábor és Schneider Beáta pedagógusok kérdezték.

Daniról kiderült, hogy gyerekként vágott bele a versírásba: az egyik fő motiváció két évvel idősebb nővére volt, aki verseket írt. S a nagy költőinkről hallottak is hatottak rá. Magyartanárának mutatta meg először a verseit, amiket jónak gondolt. Ám kiderült, hogy mégsem annyira jók… Tanácsokat is kapott azonban, például azt, hogy ez is egy szakma, és sokat kell olvasni, írni, hogy jól művelje. Ekkor kezdte nagyon érdekelni a forma, a rím, az, hogyan lehet ezekkel játszani. Ars poeticája az lett elsősorban, hogy olvasóbarát legyen. Jelenleg már dolgozik a „Túl a Maszat-hegyen” verses regény folytatásán.