Csoóri Sándor Társaság alakul a megyében

A jeles, zámolyi születésű, 2016-ban elhunyt Csoóri Sándor költő, író életművének megőrzéséért, továbbadásáért hozzák létre a Csoóri Sándor Társaságot.

A szervezet megalakításának ötlete a soponyai Káliz Sajtos József költőnek, írónak köszönhető, aki ez év elején kereste föl Csoóri Sándor özvegyét, Balogh Júliát, aki támogatta a kezdeményezést.

Elindult hát a folyamat, vagyis a megalakulást előkészítő bizottság létrehozása – tudtuk meg Bakonyi István irodalomtörténésztől, az egyik tagtól. Rajta és Káliz Sajtos Józsefen kívül Vakler Anna népdalénekes és Jakubek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója tartozik még a bizottságba. Előbbi annak okán, mert Csoóri életművében jelentős szerep jutott a népköltészetnek, a művelődési ház igazgatója pedig a társaság intézményi hátterét biztosítja. A Szent Istvánra központi elhelyezkedése, szellemisége mellett azért esett a választás, mert a költő utolsó évtizedeiben többnyire itt tartották meg a fontosabb évfordulóit.

A bizottsági tagok fölkeresték Cser-Palkovics András polgármestert és Spányi Antal megyés püspököt is, akik szintén üdvözölték a kezdeményezést. A társaság – amelynek tagjelöltjei között máris jeles irodalmárok, alkotók szerepelnek az országból – programjait nem havi rendszerességgel, hanem időszakosan, például egy-egy Csoóri-évforduló kapcsán szervezi majd, s kizárólag a költő életművére koncentrál.

A központ ugyan Székesfehérvár lesz, ám vidéki események is elképzelhetők. A társaság szeptember 12-én, csütörtökön 15 órakor tartja alakuló ülését, ahol bemutatják az In memoriam Csoóri Sándor című kötetet is.