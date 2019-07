Csíkvár téri falunap – Minden korosztály jól érezte magát a szabadbattyáni falunapon

A parkolóban körhinta és légvár, a parkban mobil játszóház, az autósiskolák kedvenc egyívű megfordulásos kereszteződésében sétafikáló emberek, a színpadon Randevú Balássy Bettyvel és Varga Ferivel.

A településen a tavaszi és nyári hónapokban négy attrakció váltja egymást: a főzőversennyel megspékelt Park téri vigasság, a Kula-torony környéki történelmi várjáték, a Csíkvár téri falunap és az augusztus 20-ai ünnepség a faluháznál. A szombati falunapon a művelődési ház a szórakozásra szövetkezett a helybeliekkel és a szomszédvárakból megfutó vendégeikkel.

Molnár Dóra megbízott igazgatóhelyettes úgy fogalmaz: igyekszenek most is minden korosztály és érdeklődésű ember kedvére tenni a vidámparki forgataggal, az árusok portékáival és a színes színpadi produkciókkal. A zenés bábelőadást a battyáni és fehérvári kötődésű Nyomás Alatt zenekar rock-, alter- és hardrock-koncertje követte. Simon Boglárka nóta- és operettműsora közben többször is leszaladt a közönség soraiba egyet pördülni a táncos lábú férfiemberekkel.

„Húzzad csak, kivilágos virradatig!” – a Csárdáskirálynő fülbemászó dala a falunap jelmondatának is beillett volna. Önfeledten ropták a világot jelentő deszkákon a DRoP the Beat és a Happiness látványtáncos ifjai; Varga Feri és Balássy Betty a többi között a Somebody to Love Queen-dallal, Wolf Kati a Szerelem, miért múlsz? opusszal varázsolt. Az éjbe nyúló finálé tűzijátékkal nyitott, az utcabálon Németh József húzta a talpalávalót.