Borzonganál egy jót? Ezek a halloweeni filmek várnak a fehérvári mozikban

Valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag néha mindannyian szeretünk félni. Mikor máskor tegyük ezt, ha nem Halloween estéjén, egy kellemesen ijesztgetős film társaságában? Íme pár alkotás, amiből választhattok!

A közhiedelemmel ellentétben Halloween és Mindenszentek nem egy és ugyanaz. Előbbit október 31-én, míg utóbbit november 1-én tartják (bizony, Amerikában is van Mindenszentek). Mindenszentek napja nem is szólhat másról, mint elvesztett szeretteinkre való emlékezésről, ám az azt megelőző nap a rettegés és az ijesztgetés éjszakája. Lássuk is, hogy mivel tudnak ehhez hozzájárulni a fehérvári mozik!

Az Apáca

Az elmúlt évek legsikeresebb horror-sorozatait jegyző James Wan producerként és rendezőként is bizonyította már, hogy mennyire szereti és mennyire érti a műfajt. A Démonok között-sorozat valamint a belőlük leágazó Annabelle-filmek mellet most új figurát kelt életre: Valak feltűnt már a Démonok között-ben és az Annabelle-ben is, de most mutatja ki igazán a foga fehérét.

1952-ben a napfényes Rómából kis küldöttség érkezik egy isten háta mögötti fogarasföldi kolostorba. Borzasztó dolgok történtek a szomorú falak között, a klastrom mindig félhomályos, mindig hideg és barátságtalan folyosóin, és a jövevények (egy apáca, egy szerzetes és egy novícius) bízik benne, hogy hamar kiderítik, ki állhat a háttérben, és hazatérhetnek biztonságos, napfényes világukba.Valami rosszra készültek, de nem ennyire rosszra. Amivel itt találkoznak, az olyan ősi és olyan gonosz, hogy talán még a hit ereje sem elég rá, hogy megóvja őket. Valak ő, az apáca képében megtestesülő démon, a sátán küldötte.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Halloween

Szerintünk a világon nincs olyan ember, aki ne hallott volna már John Carpenter kultikus horrorfilmjéről, az 1978-as Halloweenről. A jobb sorsa érdemes széria azóta megélt már számtalan folytatást, ám a nagy elődhöz egyiknek sem sikerült igazán felnőnie. Erre tesz most kísérletet a korábban vígjátékairól ismert David Gordon Green rendező és Danny McBride.

A készítők hangsúlyozták, a Carpenter-féle film minimalizmusával és sötét hangulatával szeretnének egy ijesztő mozival előrukkolnia, melyben segítségükre lesz az eredeti film főszereplője, Jamie Lee Curtis is, aki ismét magára ölti Laurie Strode alakját, hogy még egyszer utoljára szembeszálljon Michael Myersszel, az álarcos alakkal, aki azóta kísérti, amióta éppen hogy sikerült elmenekülnie előle egy halloweeni mészárláskor, négy évtizeddel ezelőtt.

Horror Park

A főiskolás Natalie meglátogatja gyerekkori legjobb barátnőjét, Brooke-ot és szobatársát, Taylort. A lányok a Horror Parkba tartanak – az országot járó, rémisztő játékokat felvonultató vurstli ugyanis nemrég érkezett meg a városba. Ám egyvalaki számára a Horror Park nem vidámpark, hanem vadászmező. Lehetőség arra, hogy nyílt színen lecsapjon a szájtátva közlekedő emberekre.

Látlak

A tizenhat éves Ronnie Calder (Bella Thorne) minden nap az édesapjával reggelizik – egész pontosan az édesapja „maradványával”, vagyis amolyan kísértetével. A férfi ugyanis több millió másik, Amerika középnyugati részén élő emberrel együtt tíz évvel korábban meghalt, amikor egy szigorúan titkos kormányzati laborkísérlet katasztrófával zárult. Miután egy ismeretlen kísértet zaklatni kezdi Ronnie-t – ráadásul olyan, látható hatást gyakorol a fizikai világra, amilyenre elvileg nem is lenne képes –, a lány egy megbízható tanárjától, Mr. Bittnertől (Dermot Mulroney) kér segítséget és tanácsot.

Libabőr 2:

A népszerű ifjúsági horror könyvsorozat alapján készült családi kalandfilm film, melynek főszerepében Jack Blacket láthattuk, a 2015-ös év egyik legnagyobb meglepetése volt. Szinte adta magát, hogy a stúdió azonnal berendeli a folytatást, ami meg is történt, így idén már a második résznek örülhetnek a rajongók.

A történet szerint a horrorregényírónak van egy nagy titka: fantáziájának meghökkentő és hátborzongató szülöttei életre kelnek, kilépnek a borítók közül, és elkövetik mind azt a gonoszságot, amellyel szerzőjük felruházta őket. Ezért van minden könyvén lakat. És ezért nem tanácsos kinyitni a lakatot. Ha valamelyik rémnek sikerül megszöknie, a hosszú fogság után kiélvezi a szabadságát, és annyit rosszalkodik, amennyit csak tud. A szerző legutóbb ifjú szomszédja segítségével zabolázta meg az elszabadult regényrém hordát – de ezúttal még nagyobb megpróbáltatás várja a könyvek új kíváncsi olvasóit…

+1: Hotel Transylvania 3.

A végére hagytunk egy kakukktojást, hiszen a Hotel Transylvania mindennek nevezhető, csak épp ijesztőnek nem. Mindenesetre nem tudtuk kihagyni listánkról, hiszen gondoltunk azokra is, akik esetleg kisgyerekkel indulnának moziba.

A vámpíroknál nincs ennivalóbb lény. Mavis, Drakula édes kicsi lánya például a vérét adná azért, hogy a szörnyek nyaraltatásáért a szívét is kitevő apja ebéd után végre maga is alvadhasson egy jót.

Így azután különleges meglepetéssel készül: befizeti Drakulát egy szörnyen társas hajóútra, hogy egy ideig csak saját vérfagyasztó boldogságával törődjön. Az indulásnál kiderül, hogy a tervbe egy apró rög került: Drakula régi barátai is a családi kirándulás résznek tekintik magukat: Farkas, Frankenstein meg talán a Láthatatlan ember is velük tart.

Az igazi bajt azonban csak a hajó titokzatos kapitánya, Ericka okozza, ugyanis hátborzongatóan szép, és Drakula teljesen elveszíti a fejét – csakhogy kiderül róla, hogy a végzet asszonya valójában Van Helsing, a vámpírvadász unokája. Mavisnek kell fenntartania az oszladozóban lévő családi békét, és gondoskodni a megnyugtató végről…

Nektek van kedvenc rémfilmetek Halloween estéjére? Írjátok meg nekünk címüket kommentben!