Bobory Zoltán üzenete az olvasóknak

A Vörösmarty Társaság elnöke, Bobory Zoltán kedves üzenetet fogalmazott meg az olvasók számára.

„A Vörösmarty társaság elnökeként tíz éve találkozhatunk rendszeresen egymással, szolgálhatjuk együtt a magyar irodalmat, és tanulságos, hasznos együttlétben tölthetjük el a művelődésre szánt időnket. Önök, ti, éppúgy, mint mi, az irodalmat alkotók. Most, beláthatatlan ideig nem lesz alkalmunk találkozni egymással. Ami nagyon-nagyon hiányzik nekünk is. Kérem, otthon, olvasással töltsék, töltsétek el ezt a nehéz időt. Különösen nagy öröm számomra, hogy ehhez rendelkezésre állnak kiadványaink, de minden, amit ez a csodálatos magyar irodalom nyújt számunkra. Higgyék, higgyétek el, olvasni jó – és most különösen hasznos. Javunkra szolgál. Kikapcsol, megnyugtat, szórakoztat az olvasás. A bezártságban szabadságot jelent. Az imádság mellett menedék. Fogadják, fogadjátok meg. Az irodalom, a tudás, mint a gondviselés, mindig velünk van! Segít!”