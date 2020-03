Beethovenre emlékeztek a Hermann zeneiskolások

A 250 éve született német zeneszerzőre, Ludwig van Beethovenre emlékeztek kedden este a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI zongora tanszakának koncertjén.

A diákok mellett felléptek a Székesfehérvári Balett Színház művészei, akik képünkön is láthatók előadás közben, valamint Kolonicsné Sándor Zsuzsanna zongora- és Dóczi Péter csellóművész is közreműködött az esten, amelynek házigazdája Szabó Balázs zenetörténész volt.

Tőle felvezetésként a mester munkásságára, zongoradarabjaira vonatkozó információk is elhangzottak. A zeneiskola és a zeneművészeti szakgimnázium növendékei Beethoven kisebb táncdarabjai mellett zongoraszonátáiból is ízelítőt adtak. A rendezvény kapcsán megtekinthetők voltak Győrfi András festőművész alkotásai is.