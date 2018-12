Bazi nagy görög siker Fejér megyében

December közepén, egy szerdai napon megcsörrent a telefon: a minisztériumból hívták a Pyrgost, és az állami díjához gratuláltak. Abban a pillanatban sokak sokévnyi kitartó küzdelme nyert magasabb értelmet.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincs szilveszter! A legfinomabb receptek az év utolsó napjára

Nemrégiben szűkszavúan már hírt adtunk róla: munkája állami elismeréseként a Pyrgos hagyományőrző görög zenekar és néptáncegyüttes a Nemzetiségekért díj kitüntetést vehette át Budapesten. A görög nemzetiség zenei és tánchagyományainak bemutatásáért odaítélt díj hátteréről a Pyrgos vezetőjét kérdeztük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nehéz volt az utunk, de valami mindig vitt minket előre – mondta el a Beloianniszban lakó, anyai ágon görög származású Takács Katalin, hozzátéve: – Az ember nem azért dolgozik, hogy díjat kapjon, hanem azért, hogy azt az életfelfogást, amit a szüleitől, nagyszüleitől kapott, továbbvigye.

Katalin maga is óvoda óta vett részt a görög nemzetiségi hagyományok ápolásában, majd később néptáncoktatóként, a legendás Wünsch Laci bácsi tanítványaként bekapcsolódott annak továbbadásába is. Leendő férjével megismerkedve Pletser István muzsikaszeretete is építőköve lett a közössé váló szenvedélynek, apránként kialakítva a Pyrgos autentikus görög népzenei kereteit. Fiuknak, Hrisztosznak, akit állítólag csecsemőkorában a buzuki hangja bármikor le tudott csendesíteni, volt kitől örökölnie a görög népzene iránti vonzalmát. Az idő gyorsan elröppent, Pletser Hrisztosz felnőtt, és eljött a nap, amikor apa és fia úgy döntött: eredeti görög hangszert készíttetnek maguknak.

Hosszas keresés után akadtak rá az Achillióban élő Dimitriszre, aki a megbízást elvállalva nekilátott a két egyedi, fekete buzuki megépítésének. E ponton Katalin története igazi filmes fordulatot vett, ugyanis amikor két éve a már majdnem elkészült hangszerek „meglátogatására” Achillióba érkeztek, a tengerparton találkoztak egy régi ismerősükkel, Kosztasz kapitánnyal, aki azon nyomban meghívta a két zenészt játszani a hajójára. István és Hrisztosz elkérték Dimitrisztől a majdnem kész buzukikat, és a tengerre kifutva a fedélzeten olyan koncertet rögtönöztek, hogy a környező sétahajók is odagyűltek köréjük, a közösen táncra perdülő utasok nagy örömére. A fergeteges happeningről Katalin videófelvételt is készített, amely itt megtekinthető:

A Pyrgos az évek során olyan autentikus műsort dolgozott ki, amellyel táncházak és népzenei rendezvények közkedvelt meghívottja országszerte – a kiváló zene mellett köszönhetően a remek tánckart erősítő Virágh Brigittának és Rolandnak is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS