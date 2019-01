Bakonyi Istvánról írt könyvét mutatta be Nehrer György Bodajkon

Döntés kérdése: panaszkodunk azért, mert híján vagyunk valaminek, vagy pedig hálát adunk azért, amink van. A kisvárosban összekapcsolták az ökumenikus imahetet és a magyar kultúra napját.

A bodajki református gyülekezeti terem volt az otthona szerda este annak a tartalmas rendezvénynek, amelyet az ökumenikus imahét és a magyar kultúra napja alkalmából rendeztek. Szarka István bakonycsernyei evangélikus esperes, Oraveczki Attila káplán és Sallayné Sziki Judit, a helybéli református lelkész is jelen volt ezen alkalmon, s együtt imádkozott. Az igeszolgálatot a tiszteletes asszony tartotta, tőle származik a bevezetőben említett gondolat.

A magyar kultúra napja alkalmából az istentiszteletet követően Cserta Gábor és fia, Balázs adtak elő megzenésített verseket, majd a település szülöttéről, Bakonyi István irodalomtörténészről írt könyvét mutatta be a szerző, Nehrer György. Az érdeklődőket Wurczinger Lóránt polgármester köszöntötte. Elmondta, hogy a magyar kultúra napja alkalmával az elmúlt években – Bakonyi Istvánnak köszönhetően – számos jeles vendéget köszönthettek Bodajkon. Tavaly ilyenkor állapodtak meg Nehrer Györggyel arról, hogy az önkormányzat főszponzora lesz A Bakonyi Kovács című kötetnek, és tervezik továbbá Jankovich Ferenc Csepp a tengerben című könyve harmadik kiadásának megjelentetését is – jegyezte meg. (A második világháború idején játszódó kötetben Bodajkra is ráismerni.) Bakonyi István első megszólalása alkalmával szülei emlékét idézte fel, akik abba az épületbe jártak iskolába, ahol most a gyülekezeti terem van. „Itt húzkodta meg apám anyám haját, és – végső soron – ennek köszönhetően lehetek most itt” – fogalmazott.

Csertáék zenei betétei elvarázsolták a közönséget. Bódás János 80 éve írt verse mai felfogásban csendült fel. De hallhattunk Csoóri Sándortól, Sinka Istvántól vagy a kortárs fehérvári költőtől, P. Maklári Évától is megzenésített verset.

Nehrer Györgytől a jelenlevők megtudhatták, hogy Bakonyi eredeti családneve Kovács, innen a kötet címe, A Bakonyi Kovács. A szerző a kötet eladásából befolyó pénzt a Vörösmarty társaságnak ajánlja föl – derült ki az elhangzottakból. Nehrer György fotózik is, három előző könyvét is saját fotóival illusztrálta. A mostani borítóját is ő fényképezte. Előre a bodajki kálvária képe került, ami – mint a szerző mondotta – az ország egyik legszebb kálváriája, a hátoldalra pedig a fehérvári Országalma, hiszen Bakonyi István életútja Bodajkról a megyeszékhelyre vezetett. A polgármester zárszavában kijavította Nehrer Györgyöt. A bodajki a világ legszebb kálváriája – húzta alá.