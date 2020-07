Az örök Janikovszky Éva – Az évforduló kapcsán is érdemes lehet (újra)olvasni

Könyvei a mai napig is oda-odakerülnek még a gyermekszobák polcaira, hiszen meséinek témái örökké aktuálisak.

Legyen szó óvodába vagy iskolába készülésről, a kamaszkor nyűgjeiről, esetleg arról, miért is várja egy gyerek, hogy felnőtt legyen, Janikovszky Éva kedves humorú meséi mindig betalálnak.

Ezért is szeretjük őt a mai napig, és próbáljuk megszerettetni a gyermekeinkkel is, akik mostanság már sok-sok más szerző meséi közül válogathatnak. Mégis, az írónő hangja elér a ma ifjúságáig is, mert annyira egyedi és szellemes, miközben nagyon humánus.

A Szegeden született Janikovszky Éva halálának évfordulójáról (2003. július 14.) nemrég a Vörösmarty Mihály Könyvtár is megemlékezett, méghozzá a Mosolyogni tessék! című kötet örök érvényű soraival.

Ha régen vagy még egyáltalán nem olvastuk őt, akkor érdemes lehet kézbe venni akár ezt a kötetet vagy bármely másikat az életpálya során született körülbelül harmincból. A gyerekeknek szóló művekből ott van például Bertalan és Barnabás, az ikerkutyusok története, illetve az Égigérő fű, amelyből tévéfilm is készült. A felnőtteknek készültekből pedig babavárás kapcsán pont jól jöhet az Örülj, hogy fiú! vagy párja, az Örülj, hogy lány! című könyv.

A Hetedhét Játékmúzeumban is több Janikovszky-kötet van, hiszen ott található a kiállítás Réber László grafikusművésztől, aki rendszeresen illusztrálta az írónő műveit.