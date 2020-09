Az éneket és a néptáncot őrzik, éltetik ma is a fellépők Kápolnásnyéken

Mozgalmas hétvégét tudhat maga mögött Kápolnásnyék: az EFOTT piknikjével itt búcsúztatta ezt a furcsa 2020-as, fesztivál nélküli esztendőt, az élő örökségünk ünnepén pedig néptáncosok léptek színpadra. Színészek, akrobaták, zenészek és néptáncosok fordultak meg három nap alatt a térségben, pontot téve ennek a felemás kulturális és turisztikai szezonnak a végére.

Noha az utolsó pillanatig készült az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának (EFOTT) szervezőgárdája a rendezvényre a Velencei-tó partján, erre idén nem kerülhetett sor. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Déryné Programja keretében azonban mégis méltó módon zárhatták a szezont a tó térségében kikapcsolódni vágyók.

Itt volt a Wellhello, a Margaret Island, Csomor Csilla színművész az Édes Rózám előadásával, valamint a Fővárosi Nagycirkusz és több más, felnőtteknek és gyerekeknek szóló előadás is. Többségüknek még az időjárás is kedvezett, a biztonságot adó nagysátorban azonban még az ősz csipkelődése sem lehetett probléma. Az ingyenes programok egy része szabadon látogatható volt, a nagyobb programokra névre szóló regisztrációval érkezhettek a vendégek, de így is telt ház előtt léphettek fel a zenészek, művészek. A Fővárosi Nagycirkusz például két gálaműsorral is szórakoztatta a közönséget, szombaton és vasárnap egyaránt. Az előadás maga volt a mozgalmasság, változatosság, köszönhetően a művészi akrobatika hazai élvonalának. Látványos légi tornák, levegőbe ugrások, zsonglőrbemutatók, élő koncert és a gyerekek kedvéért természetesen bohóc is szórakoztatta a nagyérdeműt.

Szeptember utolsó szombatjának délelőttje pedig a magyarság kulturális örökségének bemutatásáról szólt – szintén a fiatalok kedvéért. Ezen a délelőttön a Halász-kastély kertjében rendezték meg ugyanis az élő örökségünk ünnepét, melyen a Velencei-tó környékének szellemi kulturális örökségét, „az azt éltető közösségeket, az emberi teremtőerőt és krea­tivitást” ünnepelték. A közösségépítés régi-új dimenzióját, az éneket és a néptáncot őrzik, éltetik ma is azok a fiatalok és felnőttek, akik felléptek ezen az eseményen. A kastélypark szabadtéri színpadán ott voltak a Pákozdi Kulturális Egyesület csoportjai, azaz a Pipacsos Néptánccsoport, az Abajka Citerazenekar és a Pákozdi Népdalkör, valamint fellépett a Gilice gyermeknéptánccsoport és a Bodorka néptánccsoport is – bemutatva a Velencei-tó térségében élő, működő hagyományőrző kulturális közösségek egy jelentős szeletét. Közben pedig kipróbálhatták az érdeklődők az íjászkodást is, mégpedig a Szivárvány Törzs jóvoltából. Az indián nyár utolsó kulturális-turisztikai piknikje a térségben véget ért.