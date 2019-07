Az első napokban a hőséggel, az utolsóban az esővel kellett megküzdeniük a fesztiválozóknak

Az viszont biztos: maradandó koncertélményeket szerezhettek!

„Akela a fő farkas A dzsungel könyvében!”, haladtunk el egy kisebb rockercsapat mellett, ahol bizonyára a hasonszőrű együttes neve – AkelA – adta a beszélgetés alapját. Ők ugyan idén nem léptek fel a FEZEN-en – ahogyan a Tankcsapda sem, ez utóbbi zenekart többen hiányolták –, de aki tombolni szeretett volna, bátran megtehette! Fellépett többek között a Dream Theatre, az Apey & The Pea vagy az Arch Enemy, de a más stílust kedvelők Majka, a Wellhello, a 30Y, az Ismerős arcok, Jónás Vera, a Hősök vagy a Korda György és Balázs Klári duó ismert dalaira is elfeledhették gondjaikat.

Azért az idei FEZEN sem volt kihívásoktól mentes – bár erre a törzsfesztiválozók már felkészülhettek. A nyitónap egy kisebb tűzesettel kezdődött, majd a hét folytatásaként a londoni reptéren kialakult botrány miatt a sokak által várt Cradle of Filth végül nem jutott el Székesfehérvárra, a Firewind egy közúti baleset miatt késett, így felcserélődtek programok, de a zárónapon a vihar is átrendezte a fesztivál eredetileg tervezett ütemezését. Így a szintén közkedvelt Ignite sem tudta megtartani koncertjét. A holland lemezlovas, Fedde Le Grand a szabadtéri színpad helyett az egyik sátorban szórakoztatta a nagyérdeműt, egy ideig pedig a Modern Talkingból ismert Thomas Anders is ellenállt a viharnak. A fesztivál szervezői nemcsak a helyszíni kijelzőkön, de a közösségi oldalon is folyamatosan tájékoztatták a fesztiválozókat a szükséges teendőkről, óvintézkedésekről.

A vasárnap hajnali, tehát a zárónapi Necc Party során egy tíz–tizenöt főt érintő verekedés tört ki. A szervezők és a rendőrség tájékoztatása alapján végül egy 31 éves helyi férfi ellen indítottak büntetőeljárást, garázdaság megalapozott gyanúja miatt. Az ügy részleteit még vizsgálják. Azért természetesen ezeken az eseményeken kívül is voltak emlékezetes pillanatok a 23. FEZEN-en: az égbe emelkedő világító kukacok (luftballonok), a tapsot hallató kezek, a színpadi látvány, a civil- és a gasztroudvarban vagy a regenerálódást segítő sátorban felkínált lehetőségek mind az emlékezetünkbe forrtak. Ahogyan az is, hogy a fesztiválterületen folyamatosan kukával köröző személyzet és a fesztiválozók sorra köszönték egymásnak, hogy az egyes poharak nem a földre hulltak…

Ó, igen, és a látogatók a 2020-as FEZEN-bérleteiket már most megvásárolhatták a helyszínen!