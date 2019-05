Az Elfelejtett nemzedékről… – Készül Aracsi Norbert új alkotása

A rövid előzetes már készen van, s ősszel indulhat Aracsi Norbert II. világháborús filmjének forgatása.

A fiatal, reklámfilmeket és videó­klipeket jegyző filmrendező eddigi legsikeresebb kisfilmje Emlékezz rám címmel készült, és az elmúlt időszakban több díjat – köztük külföldieket – is bezsebelt. Aracsi Norberttől nemrég megtudtuk: most egy II. világháborús filmre készül, amely azt a pillanatot mutatja be, amikor a katonák rájönnek, hogy minden elveszett.

A rendező Elfelejtett nemzedék címmel valósítja meg filmjét, szponzorok támogatásával, akikkel még tárgyalnak. Az viszont már biztos, hogy a fő támogató a székesfehérvári önkormányzat, valamint a pákozdi Katonai Emlékpark. A forgatás előkészületei folyamatban vannak, eddig a rövid előzetest, a teasert forgatták le az emlékparkban. Ez később is fő helyszínként szolgál majd, egy falu és egy fehérvári utca mellett – mesélte Norbert, akit nagyon érdekel a II. világháború időszaka, ezért is lett ez aktuális filmje témája. Szeretne továbbá ezzel is felkészülni egy történelmi nagyjátékfilmre, ami távlatibb terv.

Az Elfelejtett nemzedék körülbelül félórás lesz, és négy katona sorsába enged bepillantást. Közülük az egyik fehérvári, de fiktív személy, s a másik három karakter is kitalált.

Megírták minden katona múltját, amire elhangzanak majd utalások, és kiderülhet, ki miért viselkedik, érez úgy, ahogy. Időben a háború vége felé, 1944-ben járunk, amikor is kiderül: számukra minden elveszett. Ezt a lélektani pillanatot szeretné bemutatni az alkotó, aki már a színészeket is kiválasztotta. Budapesti művészekről van szó, akikkel folyamatban van az egyeztetés.

Az operatőr Kalotai Dániel, vele már többször dolgozott Norbert.

A teljes film forgatását ősszel kezdik, s körülbelül tizennégy napra lesz szükség. Az utómunkálatok után, várhatóan 2020-ban láthatjuk az Elfelejtett nemzedéket, amely a II. világháború befejezésének 75. évfordulója miatt aktuális is lesz.