Az Asszonytava ballada ősbemutatója a kultmozi vetítésén

Helytörténeti, képzőművészeti és kézműves kiállítással, zenei és irodalmi kávéházzal, múzeumi nyílt nappal, kultmozival, manók napjával és hagyományőrző nappal sorjáznak a héten a 17. Lepsényi kulturális hét programjai.

Az Élet a pusztákon: Kőkút és Rikipuszta élete képekben, dokumentumokban, tárgyakban című kiállítást Borsos György könyvtáros nyitotta meg hétfőn késő délután a könyvtár Mátyás termében. Ezt követően a zenei kávéház a könyvtárból a Petőfi művelődési házba invitálta a nagyérdeműt: Nagy Marietta csellóművész és Kereskedő Tamás zongoraművész színes nyári csokorral szolgált a komolyzene kedvelőinek. Műsorukon Bach-, Popper-, Bartók- és Erkel-művek szerepeltek.

A ház képzőművészeti és kézműves kiállításán Balha Jolanda és Lábadi Zoltán festményeit, Badacsonyiné Györgyi dekupázs technikával készített munkáit, Reizer Brigitta kosárfonásait mutatta be. A helyi Tótágas Tornárium is attrakcióval készült: Varga Lívia ifjú tanítványai, Horváth Nóra (hammock) és Varga Kitti (karika) ügyes kunsztokat mutatott be a levegőben.

A folytatásban a kedden 19 órakor kezdődő irodalmi kávéház vendége a Siófokon élő Bozai Ágota író lesz a művelődési házban; a szerző könyveiről, műfordításairól, munkásságáról beszél hallgatóságának. A múzeumi nyílt napon, július 22-én 10, 15 és 17 órától tartanak tárlatvezetést a Lepsényi Helytörténeti és Néprajzi Múzeumban. A csütörtöki kultmozi filmvetítésén az Asszonytava helyi ballada ősbemutatóját tartják 17 órától ugyancsak a „kultúrban”. A szervezők a mű keletkezéséről Tolcsvay Béla zeneszerzővel, énekmondóval beszélgetnek. Egyébiránt a jeles előadóművész a Lepsény díszpolgára cím birtokosa.

A manók napját – hatéves a Manó Klub! – július 24-ére, péntekre időzítették; 15 órától népi játszóházzal és kukoricás játszóházzal örvendeztetik meg az aprónépet. A lufihajtogatást, a hópehelygyurmázást és a színezőt óriásbuborék­show-val spékelik meg. Húsz órától az LMSK sportpályája is bekapcsolódik a rendezvényhelyszínek sorába: a csillagászati távcsöves bemutatót Nagy Rezső csillagász vezényli le majd előadását követően.

A kulturális hét zárónapján, szombaton 17 órakor kézműves foglalkozás kezdődik a művelődési házban, az ügyes kezűek aratókoszorút is készíthetnek. Kézműves szörpöt és rétest is lehet majd kóstolni, s szó lesz a bodzavirág jótékony hatásairól, illetve a gyümölcs- és gyógynövényszörpök készítéséről is. A szabadbattyáni Sárrét néptáncegyüttes hagyományőrző műsora 18 órakor veszi kezdetét, és egyúttal zárja kulturális hét színes, változatos programfolyamát.