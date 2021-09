Azt tudták, hogy a lengyel pápa, a 2005-ben elhunyt II. János Pál, akit 2011-ben Benedek pápa a boldogok sorába iktatott, akit Ferenc pápa 2014-ben szentté avatott, fiatalkorában színházcsináló volt?

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

Karol Józef Wojtyła Az aranyműves boltja című színdarabját próbálják a Vörösmarty Színház művészei. Az előadást szeptember 8-án a Magyar Állami Operaházzal együttműködve Budapesten, a Kőbányai úton található Eiffel Műhelyházban mutatják be. – Karol Wojtyła, azaz ismertebb nevén II. János Pál a történelem egyik legismertebb és legkedveltebb pápája volt. Azt talán kevesebben tudják róla, hogy rajongott a színházért. Ifjúkorában ő maga is amatőr színjátszó volt, és élete során számos szépirodalmi művet – köztük színdarabokat is – írt.

Nem szituációban beszélnek majd egymáshoz a színészek, mint a prózai előadásokban, hanem kifelé, a nézők felé mesélik el a történetet

Igaz, szépirodalmi alkotásait, szemben vallásos tárgyú írásaival, nem saját neve alatt jelentette meg; több művésznevet is használt. Az 1960-ban íródott Az aranyműves boltja című művét Andrzej Jawień néven jegyezte – olvasható a fehérvári teátrum honlapján. Az aranyműves boltja című színdarab három pár történetét meséli el. Egy szerető, ám tragikus sorsú család története az egyik, ahol a férj már nem él, egy kihűlt párkapcsolat története a másik, egy házasságra készülő fiatal pár sorsa a harmadik. Mindannyian felkeresik az aranyműves boltját. Varga Gabriella színésznő, mint azt lapunknak elmondta, egy olyan asszonyt alakít – Annát -, aki odáig jut, hogy eladná jegygyűrűjét, mert úgy gondolja, férje úgysem venné észre, hogy már nem hordja. – Az aranyműves boltja szimbolikus: Anna is beviszi a jegygyűrűjét az aranyműveshez, el akarja adni neki, ám az aranyműves megállapítja, hogy egy jegygyűrűnek sajnos nincsen súlya, mert a jegygyűrűknek csak párosával van súlyuk – mesélte a színésznő.

A színdarabot oratorikus formában játsszák. Varga Gabriella erről elmondta, hogy nagyon erős zenei kíséretet, aláfestést kapnak, élő zenekar és egy ötventagú kórus is a színpadon lesz. A szöveget olvasni fogják – a forma érvényesülése érdekében nem is tanulhatták meg! -, valamint nem szituációban beszélnek majd egymáshoz a színészek, mint a prózai előadásokban, hanem kifelé, a nézők felé mesélik el a történetet. A szereplők szinte gyónásszerűen osztják meg, fejezik ki gondolataikat. – A szeretet erejéről, bizalomról, elkötelezettségről, hűségről, nő és férfi egymás iránt tett fogadalmáról, egy kapcsolat kihűléséről. Arról, hogyha valami elromlik, akkor az-e a megoldás, hogy rögtön kilépünk belőle, és egy újat keresünk, vagy egy kicsit próbálunk benne maradni, megjavítani – sorolta lapunk kérdésére Tóth Ildikó színművész mindazt, hogy miről, milyen témákról szól Karol Wojtyła Elmélkedés a házasság szentségéről alcímű színdarabja. A rendező a Vörösmarty Színház igazgatója, Szikora János. Az alkotók Krzysztof Penderecki zenei munkásságából válogattak az előadáshoz kísérőzenét. Varga Gabriella és Tóth Ildikó mellett szintén a székesfehérvári társulat tagjai lesznek láthatóak: Ballér Bianka, Gáspár Sándor és Kovács Tamás. A premier, mint írtuk, szeptember 8-án, tehát a szeptember 5-12. között Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt lesz, ahhoz feltétlenül kapcsolódik. A Magyar Állami Operaház honlapján olvashatók szerint szeptember 9-én és 11-én is látható lesz az előadás, illetve jövő év áprilisában ismét.