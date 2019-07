Az andalúz varázslat a Hangistállóban

A flamenco fájdalmas és szenvedélyes szerelemtől átitatott hangulata magával ragadta a Hangistálló közönségét. A zene és a tánc hitelessége kétségbe­vonhatatlan volt.

De miért lett volna kétségbe vonható? A lexikonok szerint is a flamenco leghitelesebb előadói az andalúzai cigány zenészek, s alapjaiban így is lehet. Ám az egész spanyol kultúrát áthatja ez a különleges zenés-táncos műfaj, amelyet különféle hatások értek, s maga is hatott a világ különböző szögleteiben felbukkanó variációira. Világszerte táncolnak és tanulnak flamencót, a latin folklór e műfaja igen ismert és népszerű. Nagyegyházán, a Hangistállóban a háziasszony, Ribli Ilona már második nyáron szervezte meg a flamencoestet, sokak örömére és érdeklődésére.

Katalin egy egész évet Madridban, egy flamencoiskolában töltött

Izzott a levegő a nagyszerű gitárművész játéka és különösen az éneke nyomán, a jellegzetes spanyolos vagy andalúziai stílus maradéktalanul életre kelt az estén. Pedig… Pedig a Moretino De Triana művésznéven előadó énekes-gitáros pozsonyi szlovák illetőségű, a saját neve Stanislav Kohutek. Nem árult el titkot ezzel a másik előadóművész, Inhof Katalin, művésznevén La Kati, aki rendszeresen dolgozik együtt Moretinóval. Kettejük szakmai útja Spanyolországban futott össze. Katalin még 1996-ban Sevillába utazott nyelvet tanulni, de a flamenco elvarázsolta. Képzett kortárs táncosként beleszeretett e különleges műfajba, s onnantól fogva, amikor csak tehette, ki-kiutazott flamencót tanulni. Egy egész esztendőt Madridban töltött egy flamencois­kolában, ma már Budapesten oktatja ezt a táncot, s számos helyen lép fel a magyar rajongók előtt.

A nagyegyházi ­előadáson a műsor első részében Moretino gitározott, énekelt a fiatal Nyári Gergely cajon (dob) kíséretével, majd Katalin táncolt muzsikájukra a jellegzetes flamencoöltözékben és frizurával, hajdísszel. Az elengedhetetlen kopogó cipő a szívek gyors ritmusát üti, a jajongó, szenvedélyes énekszó, a kemény, mégis izzó zenei férfivallomás megindítja a kevéssé érzelmes hallgatót is. Ilyen a flamenco! Katalin szerint ő és Stanislav is előző életükben spanyolok lehettek, mindkettejükre olyan hatást gyakorolt és gyakorol ez a zene és tánc. Egymással is spanyolul beszélnek, a magyar és a szlovák művész között magától értetődően ez a közvetítő nyelv, annál is inkább, mert Spanyolországban és Andalúziában is gyakran tartózkodnak, elsajátították a nyelvet, Katalin szinte kétlaki életet él, vallja be.

Katalin kisfia, a tízesztendős Bank Márton – Marci – édesanyjával együtt táncolt egy dinamikus flamencót, természetesen a lábára készített, magas sarkú férfitánccipőben. Nagyon szeret táncolni, mondta, anyukája őt is „megfertőzte” e vibráló lírai és dinamikus előadói műfajjal. Meghívta táncos barátait Nagyegyházára Katalin, látványos és vérpezsdítő produkciójuk még inkább magával ragadta a közönséget. A szép hölgyek, a szenvedélyes muzsikusok, a szerelmes dalok, a tánc, a kopogó cipők és a dob ritmusa egybefolyt a nyáresti vágyakozásokkal.