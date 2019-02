Avignoni szereplésre készülnek a fehérvári szimfonikusok

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vendégszerepléseinek tapasztalatairól, valamint az Armel Operafesztivállal való együttműködéséről is beszéltek szerdán a Hiemer-házban.

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar tavaly angliai turnén is részt vett, amelyen a Moszkvai Városi Balettel együttműködve adták elő a Rómeó és Júlia, a Hattyúk tava, valamint a Csipkerózsika című műveket. Németországban is szerepeltek azonban: az év végén Lipcsében jártak, ahol négyszer is koncerteztek.

Brájer Éva alpolgármester felvezetésként elmondta: ezek a külföldi fellépések is a komoly minőségi építkezés részét képezik. A lehetőség az Armel Operafesztiválnak is köszönhető, hiszen az ő szervezésük révén juthatott hozzá a zenekar a külföldi vendégszereplésekhez.

A szimfonikusok igazgatója, Major István inspirálónak és megtisztelőnek nevezte az együttműködést az operafesztivállal. A közös munka folytatódik, a zenekar ugyanis egy hét múlva Franciaországban, Avignonban lép föl, az Opéra d’ Avignon színpadán. Ott egy Magyar estet adnak elő, kiváló magyar szólistákkal, valamint a Virtuózok tévés tehetségkutató 2017-es korcsoportgyőztesével és két 2018-as különdíjasával, Dinyés Dániel vezényletével.

Dubóczy Gergely vezető karmester mindehhez hozzátette: a nemzetközi porondon való megjelenés mindig magasabb mércét jelent. Hálásak az Armel fesztiválnak és a város önkormányzatának is a lehetőségért, a támogatásért.

A fesztivál igazgatója, Havas Ágnes méltatta a városvezetés hozzáállását. Elárulta azt is: a jövőt tekintve igen nagy az esély arra, hogy a fehérváriak tavasszal Svájcba is eljuthatnak, ahol a zürichi Tonhalle Maag színpadán zenélhetnek.