Apró közösség Sárkeresztes, de nagy lelkesedéssel

Kiss Gáborral, művésznevén Gagával beszélgettünk a Figurázó Néptánccsoport alakulásáról, elmúlt tíz évéről, tagjairól és a jövőt illető terveikről.

– Tíz éve kezdtük el a munkát azokkal a lelkes fiatalokkal, akik fel szokták vidítani a falu népét a szüreti felvonulások során. Belőlük alakult, akkor 8-9 fővel a Figurázó Néptánccsoport – emlékezett vissza a táncosok szakmai vezetője. Azóta jöttek-mentek a tagok, változott az összetétel a hosszú idő alatt, de az alapító tagok azóta is kemény és állandó magját képezik a közösségnek. Szerencsére mindig van, aki csatlakozik, mert vagy régi tagok csábítják be őket, ez a leg­gyakrabb, vagy a mozgás iránti vágy hajtja őket. Volt olyan is, aki úgy került ide Fehérvárról, hogy korábban ott, a nagy együttesekben táncolt, és miután Sárkeresztesre költözött, beállt a soraink közé – összegez Kiss Gábor.

Tavaly elindult egy új csoport, az alsó tagozatos korosztály heti egy alkalommal próbál. A szülők kérésének engedve indult útjára ez az utánpótlás csoport, és a kicsik ugyanúgy fellépnek ilyen-olyan rendezvényeken, mint a nagyobbak csoportja. Gaga bízik abban hogy a nyári szünetben nem széledt túlságosan szét „nyáj”, és így ősszel folytatódhat ennek a csapatnak is az élete és a munkája. A nagyobb figurások másfél-két órát is edzenek egy alkalommal. Ők nem önálló civil szervezet, de a Sárkeresztesért Egyesület és az önkormányzat a kezdetektől fogva támogatja őket.

Gaga tizenegy éve került oda, akkor még a szüreti felvonulás koreográfiáját tanította a gyerekeknek. Aztán ottragadt, mert kiderült, hogy van rá igény. Azóta, tehát 2009. januárja óta folyamatosan velük van és tanítja, neveli őket. Több rangos minősítőn is részt vettek és volt, hogy bronzérmet is vittek magukkal haza, a rájuk mindig oly’ büszke településre.

– A Sárkeresztesért Egyesület segítségével pályázni is tudtunk, így Szilágysághoz kötődő ruhát tudtunk csináltatni a lányoknak. A fellépési díjakat sem herdáltuk el, hanem viseleteket, ruhákat vásároltunk belőle. Most éppen tizenegyen vagyunk, de már most van két biztos csatlakozó és mellettük van jó pár érdeklődő is. A kicsik száma 8 és 10 között mozog, ami teljesen jó kezdetnek mondható – mondta Gaga.

A következő esemény, ahol lehet őket látni, a sárkeresztesi szüreti felvonulás, melyet szeptember 14-én tart a község.