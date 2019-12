Állatos zenés színház a Pelikán Fészekben gyermekeknek és szüleiknek is

„Nahát, itt van egy olyan hangszer, amely pont úgy néz ki, mint az elefánt ormánya, akkor biztos úgy is szól” – mutatja a Gabi nénit alakító Burján Gabriella a Pelikán Fészek színpadán, fényben, kifelé beszélve az ovis gyerekközönségnek.

Janó Manó, gyere, fújd meg nekünk ezt a hangszert! – biztatja Gabi néni a jó zenemanót. Janónak több se kell, nagy levegőt vesz, majd belefúj felül a didzseriduba. Ez az ormányszerű fúvós. Alul meg, ahogy a csövön kifér, jön ki valami érdes hang, a fúrógép reszelős dallamszerkezetéhez hasonlatos. Azt, hogy a didzseridu hangja amolyan recsegő búgás, az egyik, szóra bátor gyereknéző közbekiáltásából tudjuk. Persze kérdésre feleli, nem rosszalkodón.

– Akkor milyen hangja van az elefántnak? – kérdezi szemeit nagyra nyitva Gabi néni. – Fú-ú-ú-ú-új – fújják az ovisok.

Janó Manó nem sértődik meg, nem olyan fából faragták. Mást tesz, előkap egy kanásztülköt, s beléfúj öblösen. Ez igen, ez már elefánt! Elégedetten viháncolnak a kölykök.

Kozáry Ferenc, a Vörösmarty Színház színművésze rendezett gyerekelőadást a Pelikán Fészek színpadára. A főpróbán jártunk. Innen a jelenet. Az Állatkerti történet című előadás, darab szerzője is a színész-rendező, aki mellékszerepekben maga is felbukkan a színen, de visszafogott, nem követi el azt a hibát, hogy túljátssza az amatőr színésztársakat: kiszolgálja őket. A gyermek Vig Sára, édesanyja, Burján Gabriella hegedűs, zenetanár, Varró János népzenész, zenetanár és Zabos Regina énekes játssza a főbb szerepeket. Kicsit magukat adják, kicsit játszanak. Zabos Regina váltótársa Keszeg Barbara.

Előre felvett videókat is használ a rendezés

A történet: egy zenesuliban vagyunk – például a Hermannban –, kicsi Sári zongoraleckére érkezik. Az imént talált egy elhagyott csomagot a fehérvári belvárosban, rajta a cím: Veszprémi Állatkert. Gabi néni és Sári úgy döntenek, elviszik a pakkot Veszprémbe, vonattal nincs is messze. (Gabi néni elkéri apukájától a kislányt.) Velük tart Janó Manó is, a zeneiskola kabalája, aki egy kicsi, plüssféle babácska volt, mígnem egy csodás pukkanás során valóságra nem kelt. Janó Manót természetesen Varró János testesíti meg. Alighanem minden hangszeren játszik. A történet elmeséléséhez előre felvett videókat is használ a rendezés. A hármak vonatra szállnak, megismerkednek egy énekes leánnyal, s négyesben eljutnak az állatkertbe. (Ott is forgattak.) Közben a színpadról a közönséggel folyton szót váltanak, közös énekre, táncra, vonatozásra hívják őket. Hangszer- és állatbemutató felső­fokon. Művészeti ágak és mű­fajok keveredése: színház.

Süt a szeretet az előadásból.