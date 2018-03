Hármas évfordulóról emlékeztek meg Abán

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170., Wass Albert születésének 110., valamint az abai Atilla Király Gimnázium létrejöttének 10. évfordulójáról is megemlékeztek Abán.

A jeles ünnepek kapcsán egy igazi kultúrkavalkádnak lehettek részesei a jelenlévők. Wass Albertre Kossa Benedek gimnáziumi tanuló emlékeztetett bennünket szavalatával, de a költőt Vincze B. András énekes-dalszerző is megszólaltatta. Wass Albertre emlékezett még Tanka László újságíró is, aki az általa megálmodott és szerkesztett Örökségkönyvet mutatta be Csaba Beatrixszal közösen. A kötet az író életállomásait járja körül, kitérve halálának körülményeire is, amely sokakban még mindig kérdéseket vet fel: vajon Wass Albert nem sokkal kilencvenedik születésnapja után valóban öngyilkos lett?

A Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a tánc nyelvén adták tovább kulturális örökségünket, míg Szecsődi Rita ének-zene-, népzenetanár, néprajzkutató a Szétszórt gyöngyszemekhez című dal eléneklésével érintette meg a közönséget.

Kossa Lajos polgármester beszédében felidézte azt az abai társadalmi szerződést, melyet 13 évvel ezelőtt március 14-én alapoztak meg a településen, szintén Wass Albert gondolatait idézve. Az ünnepség végén fáklyás és huszáros-gólyalábas menet indult több állomásra, köztük a ’48-as kopjafához, ahol Bognár Károly atya emlékezett meg a történelmi eseményről, Aba Város Fúvószenekara közreműködésével.