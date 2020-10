A zene varázsa és a közönség szeretete motiválja az Elfelejtett nemzedék zeneszerzőjét, Zoller Zsoltot

A székesfehérvári kisfilm jelenleg Érden élő zeneszerzője ezer szállal kötődik megyénkhez.

Mióta foglalkozol zenéléssel? Miért ezt a művészeti ágat választottad?

– Igazából abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy már mióta az eszemet tudom, aktívan körülvett a zene a szüleim révén. Édesanyám kórusban énekelt, édesapám pedig még most is hobbiszinten zenél, így mondhatni a hangszerek közé csöppentem. Azt hiszem, 6 éves voltam, amikor először kerültem az első zongoratanáromhoz, de már előtte is autodidakta módon játszogattam édesapám szintetizátorán, inkább kisebb, mint nagyobb sikerekkel.

Van kedvenc hangszered, zenei stílusod?

– Az a hangszer, ami mindennek a kulcsa, és a legtöbb hangot átöleli a maga 88 billentyűjével, az a zongora. Nevezhetném akár a hangszerek királyának is. Bár ez már inkább szubjektív látásmód, de én a hangszíne miatt is az első helyre rangsorolnám, legfőképp a versenyzongorákat.

Zenei stílusban nagyon széles a spektrum. Eredetileg jazztanszakon tanultam, így a jazz nagyon közel áll hozzám, de ha leszedjük a mindenféle „cifra” hangközöket az alap akkordokról, aláteszünk egy sima „kettőnégyet” dobtéma gyanánt, akkor már is a populáris műfajoknál lyukadunk ki. Azt hiszem, szinte minden stílusban meg tudom látni a szépet. Sőt, volt már olyan hangszerelési munkám is Hevesi Tamásnak, ahol klasszikus zenei hangszerparkkal kellett dolgoznom. Vonósok, fúvósok, hárfa, timpani és társai. Imádtam! Annyira megszerettem, hogy utána csináltam is egy néhány számból álló lemezt ilyen klasszikus hangszereléssel saját indíttatásból.

Mi volt előbb, az éneklés vagy a hangszerek/zeneszerzés?

– Az éneklés nálam nagyon későn kezdődött el aktív szinten, már közel 20 éves voltam. Egyrészről ez jó volt, mert a fiú énekesnövendékek rémálma a mutálás, így nem befolyásolt negatív irányba (sajnos sokan veszíthetik el így a hangterjedelmüket, sőt akár a hangjukat is, ha túl korán erőltetik meg az éppen átalakulásban lévő hangszalagjaikat), másrésztről rossz is, mert valószínűleg a mostani technikai és „edzettségi” szintemet már évekkel előbb is elérhettem volna. De minden úgy van jól, ahogy van. És persze még messze van hova fejlődni továbbra is. A legelső dalomat, azt hiszem, 3 éves koromban írtam, „hej te Józsi” címmel. Méltán nem lett belőle világsláger, azóta sem sikerült egy akkordos dalt szereznem. Így a zeneszerzés és a hangszerekkel való ismerkedés jóval előbb jött, mint az éneklés.

Tanulmányaidat a Dunaújvárosi Főiskolán végezted el. Mit adott Neked a város, az intézmény?

– Igen, kommunikáció és médiatudomány szakon. Imádtam az életem ezen időszakát, legfőképp azért, mert rengeteg jó emberrel ismerkedhettem meg, és tucatnyi élménnyel teletömve a hátizsákomat jöhettem el onnan a szakmai ismereteken kívül. Ott ismertem meg többek között a székesfehérvári Aracsi Norbert rendezőt is, illetve Krajczár-Iván Martint, akikkel napi szinten ápoljuk a barátságot amellett, hogy olyan közös gyermekeket is együtt nevelhetünk, mint például az Elfelejtett nemzedék.

Még a Fejér megyei tanulmányokhoz fontos megjegyeznem a székesfehérvári zenei kötődésemet, hiszen a Gorsium Művészeti Szakgimnáziumban (ezen belül is az Ellenpont Művészeti Egyesület) keretein belül sikerült zenepedagógiai képesítést szereznem jazz-zongora szakon. Számomra mindkét város nagyon kedves. Imádom Székesfehérvár rezgéseit, az Óváros pedig semmilyen más városhelyszínhez nem hasonlítható.

Ha jól tudom, az X-Faktor című zenei tehetségkutatóban is részt vettél. Mesélnél erről nekünk?

– Igen, kétszer is. Mindkétszer a mentorház előttig sikerült jutnom, de nem az én világom ez a nagy csinnadratta. Pláne most, amikor már szinte csak karaktereket keresnek, és az élőshow-ban szereplők javarésze is inkább rapper, mint énekes. Azt hiszem, a mai zenei tehetségkutatók tehetségeit valójában a piacon való eladhatóság és az éppen aktuális trend emeli ki, mintsem az átfogó zenei/technikai tudás, vagy épp a zene és közönség iránti szeretet. Természetesen tisztelet a kivételeknek. Egyébként abszolút nem bántam meg, főként hogy beleláthattam, hogy hogyan is működik egy ilyen műsor, de én azt hiszem, már kiöregedtem ebből. Legalábbis mindaddig biztosan, míg ez a trend nem billen át a karakterformálás mérlegéből a művészeti érték képviselésének oldalára.

Jelenleg Aracsi Norbert Elfelejtett nemzedék című kisfilmjéhez készíted a zenei aláfestést. Norberttől megtudtam, hogy az Elfelejtett nemzedék zenéjére nagy hatással van Hildur Guðnadóttir Csernobilhoz írt muzsikája. Mennyire nehéz egy főként zörejekből felépülő ambientes zene megalkotása, szemben mondjuk egy erősen témavezérelttel?

– Nagyon nagy izgalommal vártam a közös munkát Norbival, már hónapokkal az effektív munkafolyamat megkezdése előtt elkezdtem a projekthez használható virtuális hangszereket és hangszíneket keresgélni az elküldött referenciahangsávok alapján. Inkább hívnám ezt a munkát „sound designer”-kedésnek (zörejezés – a szerk.), mintsem valós zeneszerzésnek. Nagyon tetszett, mert teljesen más, mint ahogy eddig dolgoztam, teljesen ki kellett lépnem a komfortzónámból, de ezt abszolút pozitív élményként éltem meg, ráadásul sokat tanultam az egész folyamat alatt. Azt hiszem, Norbi nevében is beszélhetek, hogy nem esett egyikőnk számára sem nehezünkre a munka, holott azért előfordult, hogy reggelig dolgoztunk a hangsávokon. Mindenképpen ragaszkodtam hozzá, hogy mint rendező, üljön mellettem végig a hanganyag elkészítése közben, mert egyrészről szerettem volna száz százalékig azt megvalósítani a film alá, amit Norbi megálmodott, másrészről a négy fül többet hall, így egy sokkal objektívebb végeredmény születhetett. Persze fontos megjegyeznem, hogy nagyon sokat segítettek a referenciahangfájlok, amiket már demo szinten, előre megkaptam.

Filmzenén kívül rengeteg más műfajban is tevékenykedsz, az interneten számos feldolgozást is találunk az előadásodban, emellett pedig Projekt-X néven saját dalok is készülnek. Hogy tudsz ennyifelé szakadni?

– Igen, próbálok sok lábon állni. Ez azt is jelenti, hogy nem feltétlen csak a zenei pályához köthető munkáim vannak. Ez azért fontos, főleg ezekben a vészterhesebb időkben. De a munkáim javarésze természetesen a zenéhez köthető. Már évek óta játszom különböző rendezvényeken, különböző zenekarok oldalán, legtöbbször gitáros/énekesként. Szerencsém volt az olyan igazán nagyoktól is tanulni, és együtt állni a színpadon, mint pl.: Charlie, Karácsony James-Solti János (LGT), Keresztes Ildi, Tóth Vera, Éliás Gyula, Radics Gigi, Király Viktor és még sorolhatnám, amikor egy időszakra Varga Antinak köszönhetően belekerülhettem az Abrakazabra zenekar vérkeringésébe is mint énekes/vokalista. Nagyon fontos állomás volt ez az életemben.

Ezenkívül a sok-sok „vendéglátózás” (a szó legnemesebb értelmében) a Panorama Party Showbanddel óriási rutint adott, és ad a mai napig. Játszottam másnap délután kettőig tartó lagzin ugyanúgy, mint a Balti-tengeren egy hajón minden nap egy hónapon keresztül, igaz utóbbit már a Vegas Showbanddel tettem. Kicsit talán mazochista alkat vagyok, de imádom, ha minél több formációban és környezetben kell a tudásomhoz mérten a legjobbat kihozni magamból, még ha ez sokszor az alvásmennyiség rovására megy. Talán ez a fejlődésem és a motivációm egyik kulcsa. Megadatott, hogy énekelhettem már Debrecenben 20 ezres arénashow-n és 10 fős zártkörű borvacsorán is. Talán furcsa, sőt, akár nagyképű lehet, de az utóbbi nagyobb feladatnak tűnt a koncert személyessége és intimitása miatt. Talán, ha valamit kötelezővé tennék a mai zenésznövendékeknek, akkor az az, hogy menjenek el egy szezonra ilyen jellegű munkákra gyakorlati jelleggel, minél több rendezvénykörnyezetbe. Így mindent meg lehet tanulni, ami a nagybetűs rutinhoz szükséges (közönségkommunikáció, kitartás, zenei alázat, konfliktuskezelés, hangtechnikai tudás szerzés a gyakorlatból, és még sorolhatnám). Ezeken kívül pedig heti rendszerességgel zongorás-énekes szólóesteket tartok hotelekben, kávéházakban, bisztrókban.

A Projekt-X valójában azért indult, mert kicsit elvesztem az online felületekről a fent említett munkáim miatt. Próbálok minél több energiát belerakni ebbe a dologba. Egyedül kezdtem el, aztán csatlakozott hozzám állandó jelleggel a kedvesem is, Fodor Liza, így most már ketten fémjelezzük a Projekt-X nevet. Egyelőre újragondolt, különleges feldolgozásokban (pl.: acapella coverek) utazunk, hogy kicsit könnyebben szerezzünk közönséget. Ez leginkább „piac alapú” (ha úgy tetszik; nézettségalapú) megfontolás, de természetesen szívünket-lelkünket beletesszük minden egyes hangba és képkockába. Már most nagyon hálásak vagyunk, hogy egyre több szeretetet kapunk egyre több embertől a feltöltött alkotásainkért cserébe.

Természetesen már sorakoznak saját számok is, de amíg nincs egy kézzelfogható táborunk (bár szerencsére már alakul), addig nem adjuk ki őket. De lassan ennek is eljön az ideje. Igazából azt tudni kell rólam, hogy a munkáimban nagyon maximalista vagyok. Talán, ha csak rajtam múlna, akkor soha semmi nem kerülne ki a kezeim közül nyilvánosságra, mert biztosan mindig találnék benne apró hibákat, amik zavarnának. Ez a Projekt-X esetében is így van. Már egy halom elkészült hanganyagunk van, amiket folyamatosan tökéletesítek, újrahallgatok, finomítgatok, hogy utána a képi anyagot hozzá lehessen forgatni. És hogy hogyan lehet ennyi felé szakadni? Ez a hivatásom és nem a munkám valójában, talán ez a kulcsa az egésznek.

Ha választanod kellene az éneklés és a zeneszerzés között, melyikhez húzna a szíved?

– Szerencsére a kettő kéz a kézben jár, legalábbis az én esetemben. De ha választani kellene, akkor valószínűleg a világot jelentő deszkákat, ezzel együtt az éneklést választanám a stúdióban ücsörgés és a folyamatos műhelymunka helyett. A közönség által megkapható közvetlen energiakupac és szeretet semmihez sem fogható érzés. Azt hiszem, ezt minden pályatársam nevében elmondhatom. Hiába ülnek a legnagyobbak is a stúdióban egy saját dal felett napokon, heteken keresztül szívesen, csak akkor kapnak kvázi „elégtételt”, amikor egy arénányi ember énekli vissza nekik a tökéletességig reszelgetett refrénjüket. Talán ez a világ legszebb hivatása.

Milyen projektek várnak még Rád a jövőben?

– Ez a világ és ez és ez a szakma 2020-ra teljesen kiszámíthatatlan lett sajnos. Valószínűleg radikális átalakulás várható a szektorban. Az online világ biztosan marad, sőt megerősödik, erre célszerű építkezni mindenkinek hosszútávon. Aki ezt nem teszi majd meg, valószínűleg nem fog tudni fennmaradni. Így természetesen a Projekt-X YouTube csatorna, és vele együtt a feldolgozások és a saját dalok mindenképpen több szerephez fognak jutni a jövőben az élő koncertek mellett.

