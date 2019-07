A XIX. század magyar festészetének legnagyobbjaitól érkezett gyűjtemény Kápolnásnyékre

Olyan merítés érkezett szombaton a kápolnásnyéki Halász-kastélyba a 19. századi magyar festészet remekeiből, amely ritka lehetőséget biztosít a korszak átfogó csodálatára. Munkácsy, Mednyánszky és Markó ecsetvonásait is egészen közelről vehetjük szemügyre – köszönhetően Kovács Gábor gyűjteményének.

Markó, Mednyánszky, Munkácsy – a 19. század magyar festészete a Kovács Gábor Gyűjteményben címmel nyílt kiállítás szombaton a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. Már önmagában a cím is izgalmas művészettörténeti utazást ígért, a megnyitóra érkezett látogató pedig nem csalódhatott. Kovács Gábor, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány létrehozója, bankárból lett műgyűjtő gyakorlatilag saját otthonából hozta el a korszak kincseit az érdeklődőknek. A kiállítás a 19. század magyar művészetének színes korszakából ad reprezentatív áttekintést, felvonultatva a korszak összes fontos stílusirányzatát. A tárlat fő irányvonalát a klasszikus szépségeszményt kifejező, természetközpontú tájképfestészet olyan remekei képviselik, mint idősebb Markó Károly, a magyar tájképfestészet egyik megteremtője vagy Mednyánszky László, aki mélységes humanizmussal ábrázolja az emberi esendőséget és kiszolgáltatottságot, de Munkácsy Mihály is itt van, Pihenő hölgy című alkotásával. E mesteri művek megtekintésével örök életre szóló élménnyel gazdagodunk. A megnyitón Kazai Viktor, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány elnöke emelte ki, hogy a mostanival együtt számos jelentős kiállítás bizonyítja: L. Simon László országgyűlési képviselő a kápolnásnyéki Halász-kastély végveszélyben lévő épületét nem csak egy „üres csigaházként” hozta helyre – hiszen most is országos érdeklődésre számot tartó kiállítás nyílhatott meg a falai közt. Az eseményre maga a képek tulajdonosa is eljött, s bemutatta a szívének oly kedves gyűjteményt:

– Az alapítvány 19. századi gyűjteménye végigvezeti, hogyan fejlődött a magyar festészet az 1810-es, ’20-as évektől kezdődően, a nemzeti öntudatra ébredés periódusától a század végéig, amikor a magyar művészet nem csak behozta azt a néhány száz éves lemaradását az európai festészethez képest – hiszen korábban nem volt önálló magyar festészet -, de Paál Lászlóval, Munkácsyval, Mednyánszkyval és Vasaryval be is lépett a világ élvonalába. Ezeknek a képeknek mindegyike valamilyen módon az én lelkemnek egy darabja, melyek nagy részében engem a fény és a nap fogott meg elsősorban – fogalmazott Kovács Gábor.

Latorcai Csaba, a kultúráért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára pedig a Velencei-tavi Kistérségért Alapítványnak mondott köszönetet azért, mert zászlójára tűzte, hogy a festői Velencei-tó környékén elősegíti a lokális kulturális élet felpezsdítését s a nívós turizmus fejlődését.

– Az elmúlt több mint egy évtized alatt itt megrendezett programok mellett az alapítvány munkatársainak köszönhető az is, hogy műemléki épületeink nyerhették vissza egykori dicső fényüket. Az alapítvány szorgalma és elhivatottsága különösen példaértékű, köszönet érte – hangsúlyozta az államtitkár. A megnyitót követően izgalmas tárlatvezetésre hívta az érdeklődőket Marosvölgyi Gábor művészettörténész, a kiállítás kurátora.