A Vörösmarty Színház ajándéka az egészségügyi és szociális dolgozóknak – Premier előtti bemutató

Egészségügyi és szociális dolgozóknak, premier előtt mutatták be a Fame – A hírnév ára című előadást a napokban, a köszönet jegyében.

A Vörösmarty Színház több körös castingot követően megtalálta azokat a művészeket, akik a társulat tagjai mellett szerepelnek a nagy sikerű musical székesfehérvári elő­adásában. A hosszú próbákat követően az elmúlt pénteken és szombaton közönség előtt is bemutatták a darabot, mellyel az egészségügyi dolgozóknak kívántak köszönetet mondani a járványidőszakban tanúsított helytállásukért. Az előadás megkezdése előtt a jelenlévőket Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, Izbéki Ferenc, a Fejér Megyei Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgató-helyettese és Bagó Bertalan, a Vörösmarty Színház művészeti vezetője is köszöntötte.

Mészáros Attila alpolgármester lapunk kérdésére elmondta: a két este során mintegy 800 egészségügyi és szociális dolgozó kapcsolódhatott ki a kőszínházban. Az alpolgármester kiemelte, a pénteki előadás az egyik legnagyobb székesfehérvári vállalat támogatásával valósult meg, amelyhez hozzájárult a város önkormányzata és a színház is. A szombati bemutatóra pedig az utóbbi két intézmény meghívására érkezhettek a vendégek.

Míg pénteken elsősorban a Fejér Megyei Egyetemi Oktató Kórház dolgozói foglalták el a székeket, szombaton már csatlakoztak hozzájuk az egészségügyi alapellátásban, valamint a város szociális intézményeiben dolgozó szakemberek is. Mészáros Attila elmondta, a pénteki előadást ő is megtekintette, ahol nemcsak látható, de hallható is volt a nézőközönség felszabadultsága, hiszen hangos nevetés volt a reakció egy-egy jelenetre. Az alpolgármester kiemelte, úgy gondolja, a résztvevők nagyon jól fogadták a kezdeményezést. Elmondta, több szociális intézmény igazgatójával is beszélt, akik a dolgozók örömét is tolmácsolták irányába.

Köztudott, hogy a különböző művészetek, így a színház is jelentős, már-már gyógyító hatással van az emberi lélekre. A Vörösmarty Színház ezzel a meghívással azok lelkét kívánta gyógyítani, akik a járványhelyzet alatt embert próbáló fizikai és lelki megpróbáltatásokon mentek keresztül.

A fiatalok útkeresését bemutató világhírű musical hamarosan minden érdeklődő számára láthatóvá válik. Az új évadra készülő, talán az egyik legjobban várt darab nagyszínházi premierjére szeptember 11-én került sor.