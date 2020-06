A végéhez ért a nyolcadik Csíki Versünnep

Az immár hagyományosnak mondható esemény most először zajlott online keretek között. A résztvevők és a zsűri is bízik abban, hogy utoljára is.

Csíkcsomortánban nyolcadik alkalommal rendezték meg a versünnepet, melynek ötletgazdája, alapító atyja Varga Sándor volt. Ő már sajnos nem lehet jelen a rangos eseményen, de halálát követően lánya, Varga Anna vitte tovább ezt a kulturális stafétát. A versünnep zsűrije nem mehetett ki Csíkcsomortánba, ezért a Szent István Hitoktatási és Művelődési házban ültek össze, hogy online kapcsolatban lehessenek a képzeletbeli vonal másik végén állókkal, a gyerekekkel, fiatalokkal, akik annyit készültek a nehézségek és a digitális oktatás ellenére. A Szent Cecília Teremben ülő bírálók között volt Vida Krisztina, aki már a kezdetektől fogva támogatója az eseménynek, Vakler Lajos újságíró, Bakonyi István József Attila-díjas irodalmár, Heinci Mika énekmondó, a Misztrál együttes alapítója és Varga Anna, aki bevezetőjében elmondta, hogy a versünnep valódi nyertesei azok, akik hallhatták a szavalatokat. A versenyen indulóknak azt mondta: -Higgyétek el, mindannyian a kultúra nagykövetei vagytok. A versünnepen mindig vannak helyezések is, ez ebben a megváltozott évben sincs máshogy, ezért a sok jó közül ki kellett emelnie a zsűrinek a legjobbakat. Az első helyen Sándor Rita végzett, Deák Alexandrát, Balló Máriát, Hegedűs Lászlót és Ferencz Ádámot megelőzve. A Vörösmarty Társaság különdíjasa ez évben Pázsint Tímea lett, a Csoóri Sándor Társaság különdíja pedig Fehér Pőrzsét illette. A közösségi oldalon történő megjelenésnek pozitív hozadéka is volt, így idén először közönségdíjasokat is jutalmaztak, Furtenbacher Dorinát, aki fehérvári és Ferencz Rékát. Heinczinger Miklós alias Mika 19 órától koncerttel jelentkezik a népszerű közösségi oldalon. Az eseményt IDE kattintva tudja megtekinteni!