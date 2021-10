A városháza dísztermében mutatták be az Álmodtam egy világot magamnak című dokumentumfilmet, amely a székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány életébe, munkájába és mindennapjaiba enged betekintést.

Ezt ne hagyja ki! Kövekkel, husángokkal ostromolják a magyar határt a migránsok (videó)

Az Orbán Alapítvány 1996 óta veszi állandó gondozásba a régióban legsúlyosabb fogyatékkal élő gyermekeket és nyújt számukra hiánypótló szolgáltatásokat, mint az iskola, a napközis otthon, a tanácsadás vagy a rehabilitáció. A Székesfehérváron most bemutatott filmben olyan személyek beszélnek az alapítvány életéről, akik nap mint nap tesznek ezekért a gyerekekért, azokért a fiatalokért, akiket helyzetük súlyossága miatt más intézmény nem fogad. Az ott dolgozók elszántsága, elhivatottsága viszont sajnos nem elegendő ahhoz, hogy az önmaguktól elvárt legmagasabb szinten működhessenek. Az alapítvány semmilyen támogatást nem kap a román kormányon keresztül, ugyanakkor a létszám folyamatos növekedése miatt ismét új házba kell költözniük. A filmbemutatón Orbán Ágnes, az alapítvány igazgatója elmondta, a várostól nem messze vásároltak egy telket, az anyagi korlátok miatt pedig az azon álló régi házat újítják fel és toldanak hozzá, hogy a fiatalok nagyobb térben tölthessék napjaikat.

Ezért is fontos az, hogy minél többen ismerjék meg a szervezet működését, tevékenységét. Orbán Ágnes kiemelte, hogy a járványidőszak alatt több támogatójukat is elvesztették, ezért is bízik abban, hogy ez a film segít olyan személyeket találni, akik az alapítvány mellé állnak. – A film lényege az, hogy próbáljuk meg az embereket érzékenyíteni. Az alapítvány egyik célkitűzése is az, hogy minél több embert próbáljunk érzékenyíteni, hogy nemcsak az egészséges társadalom létezik, hanem létezik olyan fajta is, aki ki van rekesztve – foglalta össze az alapítvány igazgatója. A film már elérhető az interneten, azok pedig, akik valamilyen formában támogatni szeretnék az alapítványt, a www.orban.ro weboldalon tudják felvenni a kapcsolatot képviselőikkel.