A Várat lapozgattuk – Széppróza a keresztúri származású Sáringer Károly megható írása

A Vörösmarty Társaság negyedévente megjelenő Vár című irodalmi és közéleti folyóiratának legutóbbi számát föllapozva mind a lírát, mind a prózát tekintve találhatók érdekességek.

P. Maklári Éva érzékeny szemmel figyeli környezetét, talán ennek is eredménye Szerelem című írása, amelyből egy kórházi találkozás kapcsán, a várakozó betegek egymást közti beszélgetéséből bontakozik ki egy idős házaspár története. Egyikük már alig hall, másikuk pedig egy trauma hatásaként alig tud beszélni, de érződik: szeretettel, támogatóan fordulnak egymás felé. Az egykor talán lángoló szerelem így fordul át mély, a külső szemlélő által is érezhető ragaszkodássá az élet alkonyán.

Ugyancsak Maklári Éva a szerzője a Vihar című kisprózának, amely szintén egy váratlan találkozásból következő, különös beszélgetést ír le. A szakadó esőben hazafelé autózó férfi magányos stoppos nőt vesz föl, aki gyanúsan csinos, majd föl is ajánlja ellenszolgáltatásait a fuvarért cserébe.

A férfi azonban ellenáll, mert a lány jelenléte egészen más érzéseket hív elő belőle…

Széppróza Sáringer Károly megható írása is, amely szomorú, egész életre kiható gyermekkori emléket idéz a nagy­apa haláláról.

A sárkeresztúri származású szerző meleg hangon ír az idős, bölcs emberről, és érzékletesen idézi föl a jelentős eseménynek számító búcsú hangulatát. Ennek felhőtlenségét szünteti meg egy csapásra azon a bizonyos utolsónak számító gyermekkori nyáron a szeretett nagyapa váratlan halála. Az addig gondtalan napokat élő kisfiú először szembesül a halál valóságával, közelségével, amitől azonnal úgy érzi: „A gyermekkorom véget ért.” A szívszorító történetet az író saját fiának ajánlja – derül ki a szöveg végén.

Az elemző, kritikai írások között olvashatjuk például Péntek Imre szövegét a kápolnásnyéki Halász-kastélyban korábban bemutatott kiállításról, amelynek anyaga a Kogart Gyűjteményből érkezett. A szerző részletesen elemzi a műveket, s dicséri a megújult kastély kiállítóterét, kínálatát. (Mára egyébként ugyanott újabb nagyszabású tárlat nyílt, Munkácsy-, Mednyánszky- és Markó-képekből – a szerk.)

Pásztor Bertalan Jókai Mór szépprózáját elemzi bőségesen, mai szemmel, Jánosi Zoltán pedig Nagy László költészetéről értekezik. A versek között is találni figyelemreméltókat. Bobory Zoltán Kárpátaljai magyar rapszódia című műve a megmaradás nehézségeit foglalja lírai sorokba, Gáspár Aladár „Krízis”-e pedig kevésbé líraian, sokkal inkább realistán mutatja be, milyen az, amikor a beteg férj kiszolgáltatottá és feleslegessé válik asszonya életében… Mindez azonban csak maroknyi merítés az olvasnivalók közül – a Várban ismét sok más helyi, vagy ide kötődő szerző mutatja meg magát.