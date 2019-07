A többnapos nemzetközi néptánctalálkozó első Fejér megyei állomása Mezőszilas volt

Nem mindennap láthat autentikus görög táncot az ember fia, lánya – ez a lehetőség most mégis megadatott Mezőszilason és Sáregresen. A látogatók biz’ szerencsésnek mondhatják magukat!

Szerinted van még hely az első sorban? – vonszolta édesanyját egy hétéves forma kislány a mezőszilasi Németh László Községi Könyvtár udvarába szombaton, nem sokkal este hat óra után. A válasz hamar kiderült: ekkorra a kikészített padok jobbára megteltek, így a gyermekek számára a színpad egyik sarkában leterített pléd jutott ülőhelyként. Kellemes volt ez így, a lemenő nap sugaraiban és a táncosok mosolyában megfürödve.

A helyi csoportok is ízelítőt adtak a hazai néptánc világából

– A görögök az athéni konzulátus által huszonnégy, a vajdaságiak tizenkettő, az erdélyiek negyvenöt fővel érkeztek hozzánk. Sajnos az utolsó pillanatban három csoport, a lengyelek, a hollandok és az osztrákok visszamondták a fellépést, de jövőre is tervezzük a folytatást, így akkor már remélhetőleg ők is részt tudnak venni az eseményen – készített számvetést Horváthné Gogán Jolán szervező. Tőle tudjuk: a program lényege, hogy a szervezők a legkisebb falvakba is elvigyék a nemzeti néptáncokat, megmutatva a fiataloknak, hogy így is lehet: a néptánc szabadidős program, szórakozás és komoly munka, sport is egyben. Ezt a mezőszilasi kistérségi csoport – dégi, lajoskomáromi, mezőkomáromi és mezőszilasi fiatalokból álló – tagjai is tudják, akik nemrég éppen Görögországban jártak megmutatni tudásukat. A mostani rendezvény egy uniós pályázatnak köszönhetően jött létre, több mint száz önkéntes fáradságos munkájával.

A segítők ugyanis nemcsak a szállásról, de az étkeztetésről, szabadidős programokról is gondoskodtak: a csoportokat az első nap a Tolna megyei Kisszékelyen, majd Fejérben Mezőszilason, Cecén és Sár­egresen, végül pedig hétfőn, vagyis ma Siófokon látták, látják vendégül. A közönség pedig igazán hálás volt: az athéniak által bemutatott szirtaki közben csak úgy porzott a színpad, de az erdélyi és vajdasági néptáncosok is osztatlan sikert arattak, hol hagyományosabb, hol humorosabb megközelítésmódjukkal. A látvány magáért beszélt: az egyes produkciók gazdagon bővelkedtek akrobatikus elemekben is.