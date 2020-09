A természet erejével éledt fel az újabb dégi fesztivál

Itt van az ősz, itt van újra! S szép is a dégieknek: egy teljes fesztivált szerveztek a településen az évszak köré!

Lónyerítés, ­ostorcsattogtatás és mulatós nóta – ilyen elemekkel indult a szombat Dégen. Több volt, mint egy „egyszerű” szüreti felvonulás: az I. Gasztro- és Őszi Fesztivál nyitányát jelezték ezek a hangok és a látvány. Mindez persze magában foglalta a szüreti mulatozást is, amelynek keretében lovasok, kocsisok, erőgépek és a rajtuk ülő emberek rótták a település utcáit.

A dégi ősz emlékezetes az itt élőknek

– Az étkezés története egyidős az emberiséggel, hiszen táplálék nélkül nem tudnánk létezni – hangzott el aztán a nap egyik kulcsmondata Gárdonyi Sándorné polgármester asszonytól, aki reggel 9 órakor hivatalosan is megnyitotta a kulináris élvezetekkel tarkított hagyományőrző fesztivált. Ekkor láthatott neki – végül a 16 csapat helyett – 10 csapat fakanállal felvértezett tagja a szabadtéri pörköltnek, melyet Fásy Ádám műsorvezető-zenész mellett Molnár Gábor és Prikkel Ferenc értékelt zsűritagként. Az eredmény pár óra múlva meg is született: harmadikként a Bőgő bikák csapata végzett, második a Borbarát Egyesület, az első helyezett pedig a Kapitál Agro Kft. képviselői lettek. A különdíjat a Margaréta Nyugdíjasklub és a Park-tó Horgász Egyesület versenyzői érdemelték ki.

Délután aztán az ősz is beköszöntött Dégen – mármint fesztivál formájában.

– Ahhoz, hogy településünk tovább fejlődjön, nemcsak a jó gazdasági helyzet fontos, de a művészeti, kulturális élet sokszínűsége is – szögezte le az elöljáró. S aki körbetekintett, láthatta: a szervező önkormányzat és a Dég Községért Alapítvány a kézműves vásártól elkezdve az oklevélátadáson át a zenés-táncos műsorok lebonyolításáig számos lehetőséget adott a helyieknek az efféle kikapcsolódásra. Apropó, átadás: az okleveket nyilvánosan azok vehették át, akik szabadidejüket nem sajnálva segítettek (vagyis a gyakorlatban: varrtak) az önkormányzatnak, hogy a lakosságot a kialakult járványhelyzet miatt szájmaszkkal láthassa el a településvezetés.

A hivatalos részeken túl pedig valóban a szórakozásé és a kultúráé volt a főszerep. A helyi Boróka Néptánccsoport mellett bemutatkozott a Princess Együttes is, mellettük pedig Fásy Ádám és a Zene­expressz csapata egy több mint négyórás műsort hozott a községbe. Ennek keretében Matyi és a Hegedűs, Varga Viktor, Fásy Zsüliett, valamint a 3+2 együttes szórakoztatta a nagyérdeműt.

– Akárhol is jártam eddig életemben, úgy hiszem, nekem mindig a dégi évszakok maradnak a legemlékezetesebbek – emelte ki az elöljáró. – A gyermekkori évszakok nekünk, dégieknek ma is egye­diek, olyan megismételhetetlenek, pótolhatatlanok… Dég a mi otthonunk. Dég a jövőben olyan településsé válhat, amilyenné mi közösen alakítjuk.