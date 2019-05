A tánc világnapján varázsolta el közönségét az Alba Regia Táncegyüttes

Valóban jó érzés lehet az albás táncosok nagy családjához tartozni – ez is eszembe jutott a tánc világnapi műsort figyelve.

Mintha minden sokkal színesebb, ünnepibb, s ha lehet, még tökéletesebb lett volna, mint bármelyik korábbi világnapi műsor alkalmával. Látszott: az Alba Regia Táncegyüttes nagyon kitett magáért, ám most a 70. évforduló, a jubileumi év jegyében. A fehérvári Vörösmarty Színházban ismét a tánc világnapja apropóján léptek föl, de idén a szokásosnál is többeket mozgattak meg, hiszen visszahívták régi, már nem aktív táncosaikat. S közülük sokan jöttek is. Nem hiába utalt arra Juhász Zsófia, a táncegyüttes mögött álló Alba Regia Táncegyesület elnöke, hogy valaki még Finnországból, sőt Kanadából is hazatért próbálni. Megérte a fáradság, a több hónapnyi készülődés, hiszen a táncok nagyon szépen összeértek, s ezen az estén aktivitásban, lelkesedésben nem volt különbség junior és szenior között, mindenki ropta, ahogy csak tudta, ahogyan a szíve és a ritmus diktálta.

Megszámlálhatatlan mennyiségben pörögtek a szoknyák

Az albások – szokásukhoz híven – kétszer adták elő gálaműsorukat, amelyet nagy gonddal és türelemmel állított össze művészeti vezetőjük, Majoros Róbert (aki maga is színpadra lépett). Őt az est során személyes szavakkal méltatták, de megemlékeztek Botos Józsefről is, aki hosszú éveken keresztül vezette a tánccsoportot, most pedig a közönség soraiból láthatta, mennyire megérte a sok munka. Számára is ajándék lehetett ez a műsor, akárcsak a közönség s maguk a táncosok számára. Nem is „hoztak” mást aznap estére, csak magukat, a díjak, elismerések átadása elmaradt, hiszen hosszú lett volna a köszönetek sora.

Ehelyett természetesen a táncoké és előadóiké volt a főszerep. Megszámlálhatatlan mennyiségben pörögtek a szoknyák, csattantak a csizmák a színpadon, miközben a táncosok fölelevenítettek néhányat az elmúlt évtizedek legjobb koreográfiái közül. Az első részben a 20. századból valókat járták, a másodikban 21. századi táncokat roptak.

Az első mindjárt Botos József Zóré és ugrósa volt 1977-ből, ezt az ARAMI Pulutyka fiataljai adták elő, kellő dinamikával. Őket a Múltidézők csoportja követte székelyföldi táncokkal, amelyet óriási ováció fogadott. A Talalajban pedig már a legaktívabb csoport, az Alba Regia Táncegyüttes hölgyei szerepeltek, nagyon játékosan, s később bekapcsolódtak a férfiak is. A gála során e három csoport váltogatta egymást a koreográfiák előadásában. Közben láthattuk az ARTE 70-filmet, amely híradószerű stílusban, sok fotóval idézte a múltat. Az esten többször megmutatkozott a humor is, például a táncegyüttes Puszták népe című videóklipjében, ám emelkedett pillanatok is voltak, amikor Bobory Zoltán költő, előadóművész Takács Imre versén keresztül Pesovár Ferenc emlékét idézte föl.

Aznap mindent és vélhetően mindenkit áthatott a tánc öröme. Aki lemaradt, az augusztus 20-án láthatja újra a műsort.