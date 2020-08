A szülővároshoz kötődő, személyes történetet írt L. Simon László

Székesfehérvár Személyes történetek, Székesfehérvár és Trianon is megjelenik abban a balett­előadásban, melynek történetét L. Simon László írta s a Fehérvári Balett Színház adja elő. A bemutató időpontja üzenetértékű véletlen, mondja a történet megálmodója.

December 1-jén a Nemzeti Táncszínházban lesz a Trianon balett bemutatója, a próbák szeptemberben kezdődnek. L. Simon László író, orszá­g­gyűlési képviselő történetén alapul a mű, melyhez Kocsák Tibor írt zenét és Egerházi Attila készített koreográfiát.

– A történetben egy székesfehérvári és egy nagyváradi fiatalember sorsa fonódik egybe. Még a nagy háború előtt lesznek iskolatársak, kadétok. Mély barátságuk rokoni kapcsolattá is alakul, egymás húgait veszik feleségül. A háború kitörésekor mindketten a saját városuk háziezredében teljesítenek szolgálatot, majd a két ezred egymás mellett harcol. Innentől legyen a történet titok, inkább nézzék meg az előadást! Nagy kihívás, hogy mind zenével, mind tánccal kell elmesélni azt a cselekményt, amit a szüzsében, azaz a zeneszerző és a koreográfus számára jelenetekre bontott leírásban papírra vetettem. Olyan történetről van szó, amelyben nincsenek nagy politikai üzenetek, nincs Apponyi-beszéd, nem egy politikai tabló vagy pannó, csupán az egyszerű, hétköznapi emberek sorsán keresztül mutatjuk be azt a tragédiát, amit dédszüleink a nagy háború alatt és után megéltek, már ha egyáltalán életben maradtak a hazáért folytatott kilátástalan küzdelemben – mondja L. Simon László, aki azzal folytatta, hogy a balett műfaját pedig maga Egerházi Attila személye indokolta, akivel közös munkán gondolkodtak – ennek lett az eredménye ez a produkció.

– Ő kapacitált arra, hogy írjak neki egy szüzsét, én pedig régóta szerettem volna valami személyeset és a szülővárosomhoz kötődő történetet írni a háború és Trianon kapcsán. Ehhez sikerült megnyernünk zeneszerzőnek Kocsák Tibort, akinek a Harangozó Gyulával közös Hófehérke balettje rendkívül népszerű. A fantasztikus zenész Kocsák Tibor olyan eredeti zenét szerzett, amely önálló zenekari műnek is beillik, ugyanakkor fegyelmezetten követi a szüzsé jeleneteit, és tekintettel van a koreográfus, illetve a táncosok feladatára is. A zene filmzenének is jó volna, így talán folytatnunk kellene a közös munkát… A város kiváló döntést hozott azzal, hogy felkarolta Egerházi Attila balettszínházát, s ráadásul Fekete Péter államtitkár is támogatja a társulatot. Ha lesz rendes próba- és játszóhelyük, s további forrás a társulat bővítésére, akkor nagy jövő áll előttük – vélekedik L. Simon László.

– Eredetileg június 4-én mutattuk volna be a darabot, ám ezt a Covid-19 elsodorta. A Nemzeti Táncszínház decemberi időpontválasztása mondhatni véletlen, ugyanakkor szimbolikus is, hiszen 1918-ban ezen a napon tartották a gyulafehérvári nagygyűlést, s mondták ki Erdély és az akkori Román Királyság egyesülését. Románia nemzeti ünnepén viszont mi a saját tragédiánkra emlékezünk, és arra, hogy az akkor az erdélyi magyarságnak tett román ígéretekből semmi sem lett – folytatta az író, aki nagyon reméli, hogy a fővárosi bemutatót fehérvári is követni fogja. – Szeretnénk az ország számos helyére elvinni Egerházi Attila társulatát, de – jegyezte meg a szerző – jó volna Nagyváradon és más határon túli magyar városban is bemutatni a darabot.