A szeretettel összefüggő alkotások vannak túlsúlyban a móri művészeknél

A korábbi években alig telt el úgy egy hónap, hogy ne adtunk volna hírt a Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége (MIKSZ) tevékenységéről. A jelenleg búvópatakként működő egyesület életéről Abonyi Ria elnököt kérdeztük.

Most, hogy nem lehet rendezvényeket, kiállításokat tartani, tartják-e a kapcsolatot egymással az egyesület tagjai?

– Természetesen folyamatos a kapcsolat, akár e-mailben, SMS-ben vagy más, csevegésre alkalmas felületen, emellett van a Facebookon egy zárt csoportunk is, ahol beszélgetünk és megmutatjuk egymásnak az alkotásainkat. Közülük jó párat fel szoktunk tenni az említett oldalra, de most ennyiben kimerül a kapcsolattartás, hiszen érthető okokból konkrét esemény nincs.

Most, hogy be vannak zárva az emberek, többet foglalkoznak a művészettel vagy éppen ellenkezőleg, nem alkotnak, mert nem érik őket olyan impulzusok, amik meg tudják ihletni őket?

– Ez a dolog egy kicsit relatív, mert valóban sokan a szokásosnál többet alkotnak, viszont sajnos vannak néhányan, akik szinte teljesen bezárkóznak és szinte nincsen kedvük semmihez sem. Legszívesebben ki sem mozdulnak otthonról. De a tagság jelentős része dolgozik, így pár sajnálatos esettől eltekintve folyamatosan születnek a legkülönbözőbb alkotások. Számos tagtársunk összességében lényegesen többet, nagyobbat tud készíteni, mint általában szokott, mert több ideje van rá.

Mennyire köszön vissza ez a mostani, furcsa világ a művekben, illetve azok témájában, hangulatában?

– Bármennyire is meglepő, de igazából nem köszön vissza ez a nehéz időszak az alkotásokban. Vagy ha igen, akkor csak pozitív hozadéka van. Érdekes, de éppen, hogy a szeretettel összefüggő alkotások vannak túlsúlyban. Megjelenik a művekben, különösen a csendéletekben a szépség és a természet sokszínű csodája.

Láthatja valahol a nagyközönség is a mostani időszakban készült alkotásokat?

– Van egy nyilvános oldalunk, oda fel szoktunk tölteni bizonyos időközönként pár alkotást, úgyhogy igen, a nagyközönség is láthatja a műveinket. Igaz, nem mindet, de közülük jó párat és, hogy példát is említsek, nem is olyan régen töltöttünk fel érdekes fafaragásokat.

Beszélgetésünknek sajnálatos aktualitása van, elhunyt egyik tagtársuk, Dubnicz József.

– Természetesen osztozunk a család gyászában, hiszen számunkra minden tagtársunk nagyon fontos, ezért mindig azonnal jelezzük a közösségnek, ha valakit valami baj ér. Nagyon sajnáljuk, hogy el kell búcsúznunk Dubnicz Józseftől, ugyanakkor némi vigaszt jelent számunkra, hogy tudomásunk szerint a halálát megelőző pár hónap nagyon bőséges, termékeny, alkotásokkal teli időszak volt József számára.

Személy szerint ön mennyire maradt alkotókedvénél?

– Én teljes mértékben, ugyanis gépi hímzéssel is foglalkozom és most, ebben a maszkos időszakban nagyon sok egyedi mintát kell tervezni és elkészíteni. És persze közben belekezdtem egy-két grafikába is, amiket igyekszem befejezni.