A szerelem hozta Magyarországra a kurd fehérvári nőt

Csupa vidámság és életigenlés egy csöpp asszonyban – talán így lehetne a leginkább összefoglalni Sherin Alit. Egy céltudatos nő, és négy gyermekes édesanya, aki mindennapjaiban a hölgyek szépségéért felel.

Sherin Ali Amadiyában született, Irakban, az Iraki Kurdisztán nevű, autonóm területen. Még a középiskolát is itt fejezte be, majd a felsőfokú tanulmányait a Duhoki Főiskolán végezte, színházi karon. Gépészmérnök férjével egy rokonlátogatás során ismerkedtek meg, s a szimpátiából hamar házasság lett, s az ifjú pár 1995-ben Magyarországra költözött.

Mosolyogva vallja be, hogy eleinte nehéz volt, nagyon hiányoztak a rokonai, amikor ide került, de lassacskán megszokott itt. A magyar nyelvet is egykettőre elsajátította, szerinte a kurd és a magyar sokban hasonlítanak egymásra. Beszél még arabul, törökül és angolul is, és gyermekeit is megtanította az anyanyelvére. Amikor arról kérdezem, érték-e atrocitások, határozott nemmel felel. – Kíváncsiskodtak inkább, érdeklődtek, de soha nem bántottak. Segíthetett neki ebben az is, hogy sokkal szabadabbak, mint az arab nők, még fejkendőt sem viselnek, nem olyan szigorú az ő világuk, hiszen a kurdok az iráni (perzsa) és török népekkel rokonok.

A három éves színészképzésen tanulta meg, hogy mitől áll össze egy megjelenés, nemcsak a smink számít, de a hajnak, bőrnek, arcnak és a ruházatnak is egyaránt összhangban kell lennie. – Nem elég, ha szereted az arcfestést, jól is kell csinálni! Ne két perc alatt sminkeljünk, hanem akár egy órán át is, az a fontos, hogy a végeredmény tökéletes legyen. Fontos, hogy az arcunk egy tiszta vászonként működjön a festék alatt: alaposan tisztítsuk meg a bőrünket, s csak azután kezdjünk sminkelni, így elkerülhetünk mindenféle baktériumot, fertőzést, és a bőrünket is egyenletesebben fedi be majd az alapozó. Sherin szeret a korrektorral és a kontúrozással is játszani: – A mimikai, vagy mélyebb ráncokat világosabb korrektorral kenem be, így sokkal kevésbé látszódnak, akármilyen fény is világít meg minket. A kontúrral pedig lehet formázni az arcot, a nagy homlokot kisebbé, a kerek arcot keskenyebbé varázsolhatjuk egy jó technikával. A highlighter a másik kedvencem, ezt az amerikaiaktól tanultam el. Sok nő fél tőle, hiszen a ragyogó arc sokaknak inkább a zsíros bőrt juttatja eszébe, pedig milyen gyönyörű tud lenni, ahogy a fény ráesik az orcára!

Négy gyermek édesanyjaként Sherin vallja, hogy egy nőnek sosem szabad elhanyagolnia magát, mindig legyen csinos. Aki a szépségiparban dolgozik, talán nem is tehet másképp, hiszen hitelét vesztené. Származásukat elsősorban a nyelvhasználatukban őrizték meg, de a ruháik, viseletük is tükrözia kurd világot: erőteljes, gyönyörű színeket vesznek fel, ízlésesen párosítva a legélénkebb színeket is. Ha lehetőségük van, kurd viseletüket is felveszik, festménykiállításaikra, divatbemutatóikra ezekben mennek el. Ételeikben is megőrizték az autentikus ízeket, és vendégszeretetük is a keleti népekére jellemző: tárt karokkal fogadják a vendéget, akinek nagy tisztelete van, sokszor övé az asztalnál az első hely. Ha Sherinék családjával hazalátogatnak Kurdisztánba, mindig feltöltődnek a nagy szeretettől, ami körülöleli őket.

Sherin szerint a legfontosabb, hogy mindig keressünk, kutassunk, és fejlődjünk, hiszen a világ szüntelenül változik. Hisz abban, hogy az ember egyre jobb lehet szakmájában, ezért ő is megállás nélkül tanul, folyton képzi magát. Jól mutatja ezt, hogy nem csak sminkeléssel foglalkozik, több kozmetikusi képzést is elvégzett az évek során, így kibővítetve repertoárját.

-Soha nem panaszkodott a munkámra senki, és arra is figyelek, hogy a vendég mindig jól érezze magát nálam. Mosolyogni kell, dicsérni kell, hiszen az ember jobban akarja magát érezni, azért jár szépségszalonba. Különleges stílusa abból is ered, hogy mind az amerikai, mind az arab trendekkel tisztában van, és sminkjeiben ötvözi ezeket: nőies, nagy macskaszemek, ívelt, dús pillák, csillámos szemhéj és előnyösen kiemelt, kontúrozott arc. Munkája során tanácsokat is ad a nőknek, hogy mi áll nekik jól, s mi az, ami az arcukhoz, egyéniségükhöz illik. Hiába látunk meg egy csodaszép sminket egy fotón, ha a mi arcunk más formájú, mint a modellé. – Nem lesz ugyanolyan, ezt meg is mondom a vendégeimnek, le tudom másolni, de rajtuk nem fog így állni.

Sherin családjában rengeteg a művészettel foglalkozó rokon, s egyik lánya, Salih Dilán is örökölte ezt a vénát, hiszen a fiatal nő nemcsak festményeken keresztül fejezi ki önmagát, de gyönyörű, nőies ruhákat is tervez! Édesanyja mindig támogatta ezen az úton, elkísérte díjkiosztókra is. Mikor Dilán híre már egészen hazájáig eljutott (szerepelt a kurd Rudaw TV-ben is!), rokonai is rendkívül büszkék lettek rá.

Megkértük Sherint, hogy mutasson nekünk egy Valentin-napi sminket, mellyel csábítunk és elcsábítunk, ezt hamarosan láthatják portálunkon!