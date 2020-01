A Székesfehérvári Balett Színház munkájába is betekinthettünk

Egy egész napon át ismerkedhettek az érdeklődők különféle, Fehérváron művelhető táncstílusokkal.

A Motívum Kulturális Egyesület Backstage címmel indított útjára egy programsorozatot, amelynek keretében rendezvények, produkciók létrehozásának kulisszatitkaival ismerkedhetünk meg. A legutóbbi alkalommal, szombaton a tánc került a középpontba a művészetek házában, ahol egyrészt a Székesfehérvári Balett Színház engedett betekintést abba, hogyan próbálnak a mindennapokban, másrészt pedig számos fehérvári táncműhely mutatkozott meg.

Délelőtt a színházteremben a balettszínház táncművészei kötetlen hangulatú bemelegítés után kezdtek neki a nyílt próbának Egerházi Attila igazgató, koreográfus vezetésével. Egerházi bemutatta a 2018 nyarán hivatalossá vált intézményt, a látottakhoz pedig úgy csinált kedvet: elsősorban szeressük, érezzük e műfajt, a kortárs táncét, s akkor meg is értjük majd.

A látványos tréning után részletet láthattunk a friss Franc című tánckrimiből, amely Franz Kafka író alakja, munkássága alapján készül, és február 4-én lesz a bemutatója. Végül a bátrak együtt táncolhattak a profi művészekkel.

A nap során bemutatkozott például a Free Spirit TSE, a Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület, a Paraba Swing Club, de időseket megcélzó mozgásforma, gyerekbalett is szerepelt a kínálatban.

A napot táncház zárta.