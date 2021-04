A Székesfehérvári Balett Színház egy különleges összefogás részese lett

Javában készül az Aladdin bemutatójára a balettszínház, de más újdonság is van.

A Székesfehérvári Balett Színház a napokban hirdette meg a Beszállókártya című programját, amelyben táncolni szeretők jelentkezését várták és várják. Az egyelőre online formában megvalósuló foglalkozásokon a társulat négy művésze – Cristina Porres Mormeneo, Elisa Insalata, Dušana Héraková, Fernando Gabriel Luis Luis – által összeállított koreográfiákba, tánc etűdökbe lehet bekapcsolódni.

Egerházi Attila, a balettszínház igazgatója lapunknak elmondta: ez egy pilot-program, és érzékelhetően van érdeklődés, mert már az első, hétfői alkalomra is közel húsz fő jelentkezett. Ez már csak azért is nagy szó, mert az emberek sokszor félnek mások előtt énekelni, táncolni, holott akár jól is csinálhatják, és felszabadító élményben lehet részük. A rövid, egyszerű koreográfiákat tízszer 45 perces foglalkozásokon lehet elsajátítani, s az így létrejövő minitársulat a jövőben akár mások előtt is megmutathatja a végeredményt a szabadban, például a kortárs fesztiválon. A táncosok remélik, hogy az utolsó pár alkalommal már személyesen is tudnak gyakorolni a jelentkezőkkel. A programba időközben is be lehet kapcsolódni, megvannak a pontos időpontok. A „Be­szálló­kártyát” a jövőben is tervezik folytatni, online és off­line formában.

A társulat egy különleges összefogás részese lett a napokban. A Győri Balett kezdeményezésére nyolc vidéki társulat fog össze „Együtt, egymásért!” mottóval, hogy együtt mutatkozzanak meg, és hívják föl a figyelmet a táncművészet szépségére, fontosságára.

Egerházi Attila kifejezte, hogy örömmel csatlakoztak a nagyszerű akcióhoz, amelynek keretében már volt fotózás. A képen a nyolc társulat egy-egy szólistája látható (Fehérvárról Fernando Luis Luis), ez az egyik figyelemfelhívó lépés. Valamint április 26-án minden társulat bemutatkozik egy közös videókollázsban – ehhez készítettek a fehérváriak is egy rövid etűdöt. Így is próbálják a táncművészetet életben tartani, és jelzik: szeretnék kiheverni a Covid-őrületet.

Új darab is készül: az Aladdin című családi mesebalettet egyrészt a társulat hivatalos YouTube-csatornáján lehet majd megtekinteni, de amint lehetséges, közönség előtt is előadják a Vörösmarty Színházban. A produkció vendégkoreográfusa Nemes Zsófia, a PR-Evolution Dance Company vezetője, akivel nagyon izgalmas a közös munka – tudtuk meg Egerházi Attilától. Az ifjú és idősebb nézők az eredeti történetet a tánc nyelvén látják majd megelevenedni, sok humorral, játékos megoldással.