A stand-up comedy műfajába is belekóstolt a pázmándi Kerkuska Csaba

Nemrégiben a Pázmándi Nosztalgia-jármű Egyesület elnöke, Kerkuska Csaba egy új oldalát mutatta meg, hisz egy rövid időre szögre akasztotta a slusszkulcsot, és mikrofont ragadott.

Portálunk és a Fejér Megyei Hírlap olvasóinak ismerősen csenghet Kerkuska Csaba neve, igaz, leginkább a gyönyörű veteránautók vagy a Pázmándi Spájz Egyesület révén. Ezúttal viszont a humor világában tett kezdeti lépései kapcsán kerestük fel, hiszen nemrégiben a nagy népszerűségnek örvendő stand-up comedy műfajába kóstolt bele. Állítása szerint soha nem volt célja humoristaként színpadra állni, még akkor sem, ha egyébként barátai szerint folyamatosan ömlenek belőle a poénok. No nem csoda, 12 év falusi turizmussal a háta mögött bőven akadnak témák, történetek.

– Márton-napi rendezvényünkre meghívtuk Lorán „Trabarna” Barnabás humoristát Pázmándra, aki köztudottan az autók nagy szerelmese. Miközben végignézte a veteránjaimat, beszélgettünk, hamar egymásra hangolódtunk, majd egyszer csak Barna „Pont olyan hülye vagy, mint mi!”-felkiáltással tulajdonképpen egy kezdő lökést adott nekem. Kaptam tőle elérhetőségeket, és fel is vettem a kapcsolatot egy stand-up comedy-s tehetségkutató szervezőivel. Januárban volt a válogató, amire egy vicces önéletrajzot kellett küldenie minden jelentkezőnek. Állítólag 400-500 jelentkező volt, akikből 25-öt válogattak be azok közé, akik egy kisebb közönség, és a zsűri előtt élőben is megméretetthették magukat. Sajnos az én utam idáig tartott, a 25-ből már nem jutottam tovább, de nem adom fel, jövőre ismét meg fogom próbálni – mesélte el érdeklődésünkre Csaba, aki a fellépésre egy 5-6 perces, kissé pikáns programmal készült a többek közt Orosz Györgyöt és Maczkó Ádámot is a csapatában tudó zsűrinek és a közönségnek.

A pázmándi férfi számára a figyelem középpontjában lenni nem volt újdonság, hisz mind a veterános találkozók, mind a Spájz Egyesület programjain gyakran kerül ebbe a helyzetbe, ám még így is picit feszült volt, amikor a színpadra lépett.

– Az az igazság, hogy nem tudtam, meddig mehetek el a poénokkal, mennyire lesz befogadó a közönség. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy egy héttel korábban már felléphettem volna, ám akkor Párizsban voltam a feleségemmel egy veteránautó kiállításon, így olyanokkal álltam a színpadra, akik már túlestek a tűzkeresztségen, pici lépéselőnyben voltak. Szükségem is volt egy kis lélekerősítőre a fellépés előtt – avatott be mosolyogva a részletekbe Kerkuska.

Nem csak a húszéveseké a világ

Ha bekapcsoljuk a televíziót, vagy elmegyünk egy stand-up comedy-s estre, hamar tapasztalhatjuk, hogy nem igazán vannak jelen a fellépők között az idősebb korosztály képviselői, így Csaba a maga 54 évével egy üde színfoltja volt a palettának, mint megtudtuk, ő volt a válogató legidősebb résztvevője, vagy ahogy veterános körökben mondják: ő volt a legtapasztaltabb. Azt már tudjuk, hogy egy begyakorolt műsort elő tud adni, de mennyire megy neki vajon a spontaneitás?

– A stand up szerintem a rögtönzésről szól, és lehangoló volt látni, amikor valaki a betanult szövegében megakadt, a farzsebébe nyúlt, megnézte a jegyzeteit, és úgy folytatta. Az rendben van, hogy van egy váza a műsornak, amit előad az ember, de reagálni kell az esetlegesen nem várt dolgokra is a siker érdekében. Sajnos én itt hibáztam, nem voltam biztos abban, hogy mennyire vonhatom be a közönséget a produkcióba. Ma már máshogy csinálnám. Mindenesetre egy jó próba volt, veszteni semmit sem veszítettem, és ahogy korábban mondtam, nem adom fel, jövőre ismét megpróbálkozom!

Beszélgetésünk végén arra próbáltam fényt deríteni, hogy láthatja-e a nagyközönség valamilyen eseményen fellépni Csabát.

– Egyelőre a barátaimat fárasztanám csak, bár arra látok esélyt, hogy a veterános találkozókra valami apróbb műsort előadok.