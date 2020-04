A show-nak folytatódnia kell! – Flashmobban dobolt a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke (videóval)

Balog Gábor egy igazi polihisztor: egy kereskedelmi cégnél területi referens, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke, a Fejér Megyei Önkormányzatban megyei képviselő, illetve a Barátság moziban mozigépész. A sornak itt pedig még nincs vége, legutóbb ugyanis zenészként vállalt szerepet az ország legnagyobb rockzenekarában, a CityRocks-ban.

– Körülbelül kettő-kettő és fél évvel ezelőtt kezdtem el komolyabban foglalkozni a dobolással, ekkor kerestem meg egy tanárt, hogy formába öntsük a meglévő tudást, ezt megelőzően ugyanis csak hobbiszinten ütöttem-vertem a „vödröket”. Nagyon megtetszett ez a világ, hasonlóan amatőr zenésztársaimmal ez idáig csak szűk baráti körben csináltunk örömzenélést. Sajnos három munkahely mellett viszont egyre kevesebb időm maradt erre a hobbira, többségében csak a garázsomban zenélgetek – mesélte zenei karrierjének kezdeti lépéseiről Balog Gábor, majd hozzátette, korábban nem követte a CityRocks eseményeit sem.

– Télen hívta fel a barátnőm a figyelmemet arra, hogy a CityRocks nyáron Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten tervez koncertezni, ahol 500 zenésszel együtt szerveznének meg egy szabadtéri showt. Jelentkeztem a szervezőknél dobosnak, melynek feltétele volt egy bemutatkozó videó készítése, ebben tetszőleges zenére kellett dobolnom. Egy szakmai zsűri a beérkező felvételekből döntötte el, hogy kik alkalmasak a csapatba. Bekerültem, március elején küldték is a nagyjából 1 órás műsor dalait, melyeket minden résztvevőnek be kellett gyakorolnia. Bele is vágtam a munkába, mire jött a koronavírus, melynek következtében minden nyári rendezvényt elhalasztottak. Ennek áldozata lett a CityRocks is. Kaptunk egy körlevelet a szervezőktől, hogy cserébe mi lenne, ha egy home office videót csinálnánk a Queen együttes The Show Must Go On című dalára. Aki szeretett volna részt venni ebben az akcióban, annak mindössze egy feladata volt: játssza fel a dalt, háttérzene nélkül videóra és küldje be a csapatnak március 29-ig. Ez a levél március 21-én érkezett, így túlzottan sok idő nem volt a feladatra.

A három munkahelyem miatti időhiánynak köszönhetően az utolsó pillanatban tudtam elküldeni a felvételemet (kilencedszerre sikerült feljátszanom), amit a cég raktárában vettem fel, révén az ötödik emeleti panellakásban nem lett volna szerencsés egy akusztikus dobfelszerelést összerakni. Ezekből a beérkező klipekből született meg a végső mű, melynek érdekessége, hogy nem zenei alapra tették rá a mi munkáinkat, hanem egy az egyben azokból a hangokból dolgoztak, amiket mi játszottunk fel. Egy teljesen új hangszerelésben szólalhatott meg így a jelentős üzenettel bíró dal, mely április 19-én debütált a világhálón.

Gábor úgy tudja, hogy rajta kívül még egy-két dunaújvárosi résztvevője is van a klipnek.

Kijárási korlátozás

Gábor munkája során olyan cégekkel dolgozik együtt, akik a vírus idején sem álltak le, ezáltal ő is folyamatosan munkában van. A szigorú kijárási korlátozások előtt főnökeik már felelősen gondolkodtak, akit lehetett, home office-ra küldtek, akikre pedig szükség volt, ott az üzleten belül szétültették az alkalmazottakat. Egy helységben egy ember dolgozhat. Ők kéthetes rotálódó váltásban vannak a home office-os kollégákkal, így mindenkinek van lehetősége otthon is és a munkahelyen is dolgozni.

– Azt kell rólam tudni, hogy átmenetileg a szüleimnél laktam, akik mindketten 65 év felettiek. Mivel folyamatosan járom az utakat, úgy döntöttünk, hogy beköltözöm Fehérvárra a barátnőmhöz, ezáltal is védve idős szüleimet. Innen űzom a home office-t, a bezártság pedig elkerül a hétköznapokon, mint említettem, minden délután mozgásban vagyok, teljes védőfelszerelésben, kézfertőtlenítő, maszk, kesztyű használatával járom a cégeket, akik most már szintén komolyan veszik a biztonsági előírásokat. Legtöbbjüknél kézmosás, kézfertőtlenítés, lázmérés van a bejáratnál, akinél pedig 37 fok felett van a testhőmérséklet, be sem engedik az épületbe.

A hétvégi bezártságot viszont már én is érzékelem, mivel eddig mindig sétálni, biciklizni jártunk a szabadnapokon. Most ezt nem lehet megtenni, örökmozgóként pedig picit nehéz elviselni ezt. Próbálom lekötni magam a többi hobbimmal, sokat olvasok, novellákat írok és természetesen zenélek.

Zenei jövő

Balog Gábor úgy véli, számára a zene mindig is szerelemhobbi lesz. A maga részéről gőzerővel folytatja a dobolást, és nagyon szeretne a közeljövőben egy saját zenekart alapítani. Nem célja, hogy a zenélésből éljen meg, hisz több fontos állása is van, ám egy kis örömzenélésre, néhány fellépésre mindig is nyitott lesz. Úgy véli, hogy a jelenlegi koronavírus-helyzet sok érdekes fúziót eredményezhet a zenei világban.

– Dalt írni és előadni egy akusztikus gitárral is lehet egy szobában. Nem szükséges hozzá milliós technika, csak a tehetség. Sok hozzám hasonló zenésszel beszélgettem, és mindannyian egyetértünk abban, hogy a vírushelyzet mindenkit arra ösztönöz, hogy még inkább belevesse magát a muzsikálásba. Kiegyenlítődött a paletta, hisz korábban mindent elárasztottak a profibbnál profibb zenei produkciók, ám most, hogy mindenki az otthonából szól a világ felé, elmosódtak a különbségek zenekar és zenekar között, a karantén elmosta azokat a határokat, amiket eddig a pénz állított fel. Úgy érzem, hogy ez egy frissítést fog hozni a zeneiparban, és a feltörekvő tehetségeket is talán többre fogják tartani, jobban fel fogják karolni őket.