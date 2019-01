A Sárbogárdi Múzeum Egyesület születésnapi lázban ég

A múzeum­egyesület a napokban tartotta idei első találkozóját, s azon nyomban pótszilveszterrel nyitottak. Az idén ünneplik tízéves születésnapjukat, így már nosztalgiázni is tudnak, s egyúttal felvillanyozza őket a kerek évforduló.

– A múlt év jelentős eredményének ítéljük, hogy kiadásunkban megjelent a Történelmi séta Sárbogárdon című könyv – hangsúlyozta Novák Kovács Zsolt, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke, a város alpolgármestere, a Petőfi gimnázium igazgatóhelyettese, történelemtanár és helytörténeti kutató. – Véleményünk szerint olyan kötetet tettünk közzé, amely folyamatos változásában, történelmi hitelességgel, ugyanakkor közérthetően, kis sztorikkal, ma még élő tanúk megszólaltatásával, sok fotóval illusztrálva teszi szeretett városunk történetét mindenki számára megismerhetővé. A múzeumbarátok a 2019-es évre több programmal is készülnek, amelyek között vannak már hagyományosnak mondható, ismétlődő rendezvények, de igyekeznek új dolgokat is felvonultatni. Idei első ismeretterjesztő előadásukat márciusra tervezik, amikor is Horváth Béla mezőfalvi nyugdíjas középiskolai tanár mutatja be kutatásának eredményeit az 1848-as württembergi huszárokról.

– A hagyományos honismereti séta alkalmával, március idusán végigjárjuk a reformkorhoz, az 1848-hoz kapcsolódó városi emlékhelyeket, egyebek között a ’48-as sírokat a temetőben, Tompa Mihály és Petőfi emléktábláját, Boross Mihály lakhelyét – folytatta beszélgetőpartnerem.

Márciusban vagy áprilisban nyitják meg kiállításukat, amely az első világháború végét és a forradalmakat járja körül Sárbogárd vonatkozásában. Áprilisra–májusra elő­adást terveznek Lendvai Gábor ökológus, biológus részvételével a Sárvíz és környékének élővilágáról. Folytatni kívánják a tavaszi helyi felfedező sétákat, tavaly a Pusztatemplom dűlőn barangoltak, idén a felhagyott temetőket, a Dörögdy- és a Mányoki-temetőt szeretnék megismerni. A májusi honismereti kirándulásuk úti célja Várpalota, melyre a tagságon kívül az érdeklődőket is invitálják.

Újabb kiadvány láthat napvilágot

– Június elején a Sárbogárdi napok nyitórendezvénye fölött újfent az egyesület bábáskodik – mondta Novák Kovács Zsolt. – Hagyományosan művészeti tárlatot hozunk tető alá, melyre a településhez kötődő, innen elszármazott művészt hívunk meg. A kiállító személye még nem ismert, festőművészt vagy fafaragót kérünk majd fel.

Őszi programjaik még képlékenyek. Az egyesület tizedik évfordulója kapcsán azonban remélik, hogy újabb kiadványuk is napvilágot lát, a tervezett kiállításon túl ugyancsak a nagy háború és az azt követő forradalmak témakörében. A kötet a Helytörténeti füzetek sorozat immár nyolcadik része lenne.

– Álmainkban régóta szerepel, hogy a település nevezetességeit egy-egy információs táblával jelöljük. A rövid tájékoztatók mellett egy QR-kód is lenne, mely mögé honlapot szerkesztünk bővebb tartalommal. A helyek listáját már összeállítottuk, gyűjtjük az árajánlatokat, a lehetséges pályázati forrásokat. Az első nevezetességeket talán a jövő ősszel tudjuk megjelölni, gondolunk itt épületekre, temetőkre, templomokra, földrajzi érdekességekre – tette hozzá Novák Kovács Zsolt.