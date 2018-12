A reneszánsztól a kortárs művekig – Koncertet adott a móri Magnificat Kórus

A Páduai Szent Antal-plébániatemplomban adott koncertet a móri Magnificat Kórus, Steiner Lajosné vezényletével.

Nagy sikerű koncertet adott a móri Magnificat Kórus Pusztavámon. Steiner Lajosné lapunk kérdésére elmondta: – Móron már az 1900-as évek elején működött a kapucinus rend templomában énekkar, amelynek tevékenysége hozzátartozott a szentmisék színvonalának emeléséhez.

A háború után, az 1949-es év végén egy lelkes kántor-tanító, Hajós Vilmos, majd fia, Hajós Viktor újból összefogta az énekelni szerető és tudó híveket, újjászervezte az énekkart. Azóta a Móri Egyházi Énekkar folyamatosan működik, tehát közel 70 évre nyúlik vissza a kórus története. A jelenlegi felállásban 27 éve tevékenykednek. A kórus létszáma 35–37 fő között mozog. Az együttes tagjai között vannak egészségügyben, oktatásban dolgozók, de egyszerű kétkezi munkások is. A tagok többsége nyugdíjas, vagy ahhoz közeli életkorú. Bármennyire szeretnének fiatalokat megnyerni a kóruséneklésnek, a mai rohanó világban egyre kevesebbeknek jut erre ideje. Szeretettel fogadnak minden énekelni szerető érdeklődőt! Bár a kórus tagjai valamennyien amatőrök, szorgalommal, kitartással, a zene iránti alázatos munkával szép eredményeket értek el. Az országos minősítő hangversenyen arany minősítést kaptak. Legszebb élményeik közé tartozik Mozart D dúr Missa brevis című művének előadása. Szívesen emlékeznek vissza a Móri Szent György-napi megakoncertre, melyet a város parkjában adtak elő. Örömmel vesznek részt az egyházi ünnepeken, istentiszteleteken. Jelen vannak a városi rendezvényeken, koncerteken, nemzetiségi megmozdulásokon is. Szép sikereket arattak több nemzetközi fesztiválon is.

Repertoárjuk igen széles, a reneszánsztól a kortárs zeneművekig terjed. Bár elsősorban egyházi műveket énekelnek, szeretik a népdalokat, népdalfeldolgozásokat, madrigálokat, modern műveket is.

A művek kiválasztásában nagy segítségükre van a technika, az internet, de koncertek alkalmával gyakran cserélnek kottákat más kórusokkal. Igazi közösséggé kovácsolta össze őket a zene és Isten szeretete – mondta befejezésül Steiner Lajosné.

