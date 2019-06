A Réber-tárlat létrehozóival beszélgettek

Gärtner Petra művészettörténész, Kemény Gyula látványtervező és Mihalkov György grafikus volt a vendége a Hetedhét Réber! című sorozatnak.

A Szent István Király Múzeumhoz tartozó Hetedhét Játékmúzeum egyik állandó tárlata, a „Vonalba zárt történetek” elnyerte „Az év kiállítása 2019” díjat, amelyet a Múzeumok Majálisán adtak át. Az örömteli hír és esemény jegyében került sor szerdán egy újabb beszélgetésre a Réber László grafikusművész munkásságát bemutató, elismeréssel jutalmazott kiállításban.

A moderátor, Gábor Gina újságíró kérdéseire a tárlat kurátora, Gärtner Petra művészettörténész, valamint Kemény Gyula látványtervező és Mihalkov György grafikus válaszolt (mindketten elismert, többszörösen díjazott alkotók).

A beszélgetés során kiderült: a hármasnak volt néhány korábbi közös munkája (például egy Csók István-tárlat a Várkert Bazárban), s ezek után szinte egyértelmű volt, hogy a Réber-tárlatot is együtt rendezik be. Közösen ötleteltek, Petra számára pedig az volt a lényeg, hogy ez az anyag legyen teljesen más, mint a két korábbi Réber-kiállítás.

Mihalkov György elmondta: számára egy időutazás volt a rendezés, mert sok gyermekkori emlék jutott eszébe a Réber-rajzok láttán. Ugyanakkor felnőttként apró részleteket is fölfedezett, vonalról vonalra figyelte a műveket, hogy létrejöhessen például az az egyedi szőnyeg, amely társasjáték is egyben. Gyula egyebek mellett hozzátette: az ablakok eltakarása a „mesés” árnyékolókkal a belső világ kialakítását szolgálja.