A Móri Ifjúsági fúvószenekar megismételte a fergeteges ABBA showt

A helyi fúvószenekar és két vendégénekes egy régi, de sohasem feledhető, legendás zenekar szellemét idézte meg hatalmas sikerrel.

A Móri Ifjúsági fúvószenekar szombaton a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban megismételte a fergeteges ABBA showt. Az Acsai Sándor karnagy által vezetett zenészek egymás után fújták el a legendás zenekar slágereit, olyan tűzzel és lelkesedéssel, hogy az is megszerette a dalokat, aki addig eltekerte a rádiót, ha ezek felcsendültek benne.

Természetesen sokat tett a produkció sikeréért a két énekes, Ress Hajnalka és Solti Ádám is, akik nemcsak hangjukkal, személyiségükkel is fokozták az est hangulatát. Az igazán nagy pillanatok azonban azok voltak, amikor az énekesek egy-egy dallamsorára vagy húsz aranyszínű hangszer emelkedett a levegőbe, lélekrezegtető választ adva, Acsai intését követve. A telt házas rendezvényen felrikoltott pár percre egy duda is, Magyarország egyetlen skót dudása, Kéri György értő irányítása alatt.