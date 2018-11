A minőség jelenti a közös nevezőt – Tárlat Fehérvárcsurgón

Iparművészek munkáiból nyílt szalonbemutató és vásár pénteken a Károlyi-kastélyban. A két tucat alkotó kézműves remekei vasárnapig tekinthetők meg.

A minőség, illetve az egyediség az a kulcsszó, ami által egy nevezőre hozhatók annak a több mint két tucat hazai iparművésznek az alkotásai, akik a pénteken este megnyílt bemutatón maguk ajánlják, kínálják alkotásaikat. A Károlyi-kastély három terme, ahol a kiállítás látható, méltó környezetet biztosít a ruhaneműk, az ékszerek és a kerámiák számára.

A tudósító teljesen önkényesen ragadja ki – kis ízelítőül – három kiállító iparművész alkotásait. Tóth Zoltán fémműves, aki mesterséges elefántcsont és gyöngyház felhasználásával készít nyakékeket, gyűrűket. Fischer Jutka keramikus, aki bájosan romantikus tárgyakat készít, köztük gyertyatartót, rózsával keretezett tükröt, illetve pasztell színekben pompázó teáskészletet. Szentgyörgyi Tünde gyönyörű üdvözlőlapokat, zsebkönyveket, különleges papírárut mutat be.

De említhettem volna mások egyedi és elegáns terítőit, modern és extravagáns ékszereit, vagy éppen ruháit, merthogy azok is láthatók, tapinthatók, könnyedén megkívánhatók. És természetesen megvásárolhatók is. Igaz, annak, aki ezt teszi, mélyre kell nyúlnia a pénztárcájába. A filléres tömegcikkeket kínáló külföldi webáruházak vevői máshoz szoktak. A különbség azonban nyilvánvaló, s ez nem értékítélet. Egyiknek és másiknak is megvan a vevőköre. Ha nem így lenne, akkor bezárhatnák a boltot. Az iparművészek meg a web­áruházak is. Az igényt fel kell ébreszteni, és erre kiváló a csurgói bemutató.

